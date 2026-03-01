Une rave party déjouée par les forces de l’ordre au sud de Lyon

La police a déjoué la tenue d’une rave party dans un entrepôt désaffecté d’Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. 200 personnes étaient sur place.

200 personnes étaient réunies hier à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, pour organiser une rave party dans un entrepôt désaffecté de la commune. Mais selon les informations du Progrès, leur tentative est restée vaine puisque les forces de l’ordre sont intervenues rue Louis-Aulagne aux alentours de 20 h 30.

Les organisateurs ont alors tenté d’investir un second entrepôt situé rue de la Grande Allée, mais là aussi, la police a interdit le rassemblement. Toujours selon nos confrères, les deux interventions se sont déroulées dans le calme.