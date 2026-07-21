Attendue depuis plusieurs semaines, une nouvelle boutique Adidas a ouvert lundi au centre commercial Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon.

L'offre commerciale du centre Confluence continue de s'étoffer. L'enseigne Adidas a ouvert ce lundi 20 juillet un nouveau magasin de 245 m² au niveau 1 du centre commercial lyonnais.

Pensée selon le concept "Home of Sport", la boutique met en avant les collections sportswear et lifestyle de la marque. Dans un communiqué, le centre commercial de Confluence explique vouloir proposer un espace destiné à "une clientèle jeune, urbaine et connectée", dans un quartier en plein développement. Cette ouverture vient renforcer l'offre mode du centre commercial du 2e arrondissement.