Le supermarché en ligne Picnic vise la région lyonnaise et promet jusqu'à 400 emplois

Le distributeur néerlandais Picnic prépare son arrivée dans la région lyonnaise. Un projet qui pourrait déboucher sur la création de 300 à 400 emplois.

Le supermarché en ligne Picnic poursuit son développement en France et regarde désormais vers la région lyonnaise. L'entreprise, déjà implantée dans le nord du pays et en région parisienne, étudie actuellement l'installation d'une plateforme logistique sur le territoire lyonnais.

Si aucun site ni calendrier n'ont encore été arrêtés, ce projet pourrait permettre la création de 300 à 400 emplois. Picnic souhaite ainsi étendre son modèle de courses alimentaires en ligne, basé sur des prix accessibles, une livraison gratuite le lendemain et une logistique optimisée.

La métropole lyonnaise s'inscrit dans une stratégie d'expansion plus large. L'entreprise indique en effet étudier des implantations dans l'Est de la France, en Bretagne, ainsi que dans les métropoles de Toulouse et Marseille.