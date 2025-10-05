Pollution à Lyon : une qualité bonne à moyenne ce dimanche

La qualité de l'air restera entre bonne et moyenne ce dimanche 5 octobre à Lyon et sa métropole.

L'air reste respirable ce dimanche 5 octobre. Les conditions météorologiques sont favorables grâce à un vent "dispersif", selon l'observatoire Atmo, qui estime que la qualité de l'air pour cette journée restera entre bonne et moyenne, même si les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote affichent des concentrations modérées.

Autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7, l'A43 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air est, sans surprise, davantage dégradée.