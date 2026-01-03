Actualité
Lou Rugby
Image d’illustration Lou Rugby (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Top 14 : le LOU respire enfin et s’impose à domicile face à Pau

  • par la rédaction

    • Le LOU recevait Pau ce samedi 3 janvier sur la pelouse sur Matmut Stadium pour le match de la (presque) dernière chance. Les Lyonnais se sont imposés 22 - 17.

    Sous pression et accusant plusieurs défaites de suite, le LOU a finalement respiré ce samedi 3 janvier sur la pelouse du Matmut Gerland de Lyon pour cette 14e journée du Top 14.

    Attaquants dès les premières minutes, les Lyonnais n’ont pas perdu de temps pour inscrire leur premier essai à la 15e minute grâce à une superbe action de Dylan Cretin. Si les Palois n’ont pas tardé à réagir, Monty Ioane marquait le deuxième essai lyonnais à la 33e minute, permettant au LOU de dominer le match à la pause.

    Plus éparpillé à la reprise, le LOU est rapidement revenu dans le jeu en inscrivant un troisième essai à la 54e minute avec une action de Simmons, son troisième essai depuis le début de la saison. Mais la Section Paloise n’avait pas dit son dernier mot avec la transformation de Desperes, relançant le match 19-17. À la 80e minute, Martin Méliande réussissait la pénalité de 25 mètres à droite et le LOU s’imposait finalement 22 - 17.

    Faire défiler vers le haut