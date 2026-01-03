Lyon : la brasserie 33 Cité ferme précipitamment ses portes

Après 18 ans dans le 6e arrondissement, la brasserie 33 Cité a fermé ses portes le 24 décembre après un rachat précipité. L’ouverture d’un nouvel établissement est prévue la semaine prochaine.

La nouvelle a pris tout le monde de court. Ouverte depuis 18 ans eu cœur de la Cité Internationale (6e arr.), la brasserie 33 Cité a fermé ses portes le 24 décembre dernier, révèle Lyon People. Selon nos confrères, la mise en vente de l’établissement, planifiée depuis plusieurs années, a été précipitée ses dernières semaines, contraignant son chef Frédéric Berthod à ne pas organiser de pot de départ.

La brasserie, installée dans un bâtiment pensé par Renzo Piano et Pier Luigi Copat, est rapidement devenue un lieu incontournable du 6e arrondissement. Porté à son lancement par Frédéric Berthod, Christophe Marguin et Mathieu Viannay, l’établissement a finalement été racheté le 31 décembre par Ludovic Hernandez, également propriétaire du restaurant italien Giuseppe.

L’équipe de la brasserie 33 Cité est conservée et intégrera donc bientôt la nouvelle Grande brasserie Tête d’Or. L’ouverture est actuellement prévue pour le 6 ou 7 janvier après une série de légers travaux.

