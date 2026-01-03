Ligue 1 : pour son premier match de l’année, l’OL domine l’AS Monaco

Lyon’s Czech midfielder Pavel Sulc #14 celebrates with his teamates after scoring his team’s second goal during the French Cup round of 64 football match between Olympique Lyonnais (OL) and Saint-Cyr-Collonges at the Groupama Stadium in Lyon, south eastern France on December 21, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Face à Monaco, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 1 - 3 ce samedi 3 janvier lors de la 17e journée de Ligue 1.

Pour son premier match de l’année 2026, l’Olympique Lyonnais se déplaçait au Stade Louis II pour affronter Monaco dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont dominé le match 1 - 3.

Le score était ouvert à la 38e minute suite à un corner, permettant à Pavel Sulc de pousser le ballon dans le filet adversaire. Mais la joie était de courte durée pour les Lyonnais puisque Monaco égalisait dans le temps additionnel, à la 48e minute, grâce à Mamadou Coulibaly.

Soulagement du côté de l’OL à la 57e minute avec un second but de Pavel Sulc. Réduit à 10 après un carton rouge pour Coulibaly, qui n'a pas maîtrisé un ballon aérien et a infligé un coup vers la gorge de Tagliafico à la 70e minute, Monaco a essuyé le troisième et dernier but lyonnais à la 79e grâce à Abner.

