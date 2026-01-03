Actualité
Lyon’s Czech midfielder Pavel Sulc #14 celebrates with his teamates after scoring his team’s second goal during the French Cup round of 64 football match between Olympique Lyonnais (OL) and Saint-Cyr-Collonges at the Groupama Stadium in Lyon, south eastern France on December 21, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : pour son premier match de l’année, l’OL domine l’AS Monaco

  • par la rédaction

    • Face à Monaco, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 1 - 3 ce samedi 3 janvier lors de la 17e journée de Ligue 1.

    Pour son premier match de l’année 2026, l’Olympique Lyonnais se déplaçait au Stade Louis II pour affronter Monaco dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont dominé le match 1 - 3.

    Le score était ouvert à la 38e minute suite à un corner, permettant à Pavel Sulc de pousser le ballon dans le filet adversaire. Mais la joie était de courte durée pour les Lyonnais puisque Monaco égalisait dans le temps additionnel, à la 48e minute, grâce à Mamadou Coulibaly.

    Soulagement du côté de l’OL à la 57e minute avec un second but de Pavel Sulc. Réduit à 10 après un carton rouge pour Coulibaly, qui n'a pas maîtrisé un ballon aérien et a infligé un coup vers la gorge de Tagliafico à la 70e minute, Monaco a essuyé le troisième et dernier but lyonnais à la 79e grâce à Abner.

    Lire aussi : Top 14 : le LOU respire enfin et s’impose à domicile face à Pau

    à lire également
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU respire enfin et s’impose à domicile face à Pau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ligue 1 : pour son premier match de l’année, l’OL domine l’AS Monaco 19:12
    Lou Rugby
    Top 14 : le LOU respire enfin et s’impose à domicile face à Pau 18:34
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    "Pillage impérialiste" : à Lyon, le PCF condamne l’attaque américaine au Venezuela 17:48
    Lyon : la brasserie 33 Cité ferme précipitamment ses portes 17:06
    Épiphanie : une grande dégustation de galettes des rois organisée à Lyon ce dimanche 16:14
    d'heure en heure
    Drôme : un deuxième foyer d’influenza aviaire détecté dans un élevage de volailles 15:21
    Article payant Jeunes créateurs : pourquoi ils se forment à Lyon 14:30
    Ain : après la découverte d’un aéronef calciné, le pilote retrouvé sain et sauf 13:39
    gendarmerie
    Rhône : un chauffeur de camion victime d’une tentative de braquage 12:53
    Shopping cocooning à Lyon 12:05
    Hôtel Dieu Lyon
    Pollution : la qualité de l’air est très mauvaise ce samedi à Lyon 11:21
    Grand froid : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance jaune 10:44
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 3 au 4 janvier 10:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut