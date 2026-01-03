Actualité
“Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
“Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet

"Pillage impérialiste" : à Lyon, le PCF condamne l’attaque américaine au Venezuela

  • par Clémence Margall

    • Dans un communiqué, le Parti communiste du Rhône condamne avec "la plus grande fermeté" l’attaque menée cette nuit par les États-Unis au Venezuela.

    Alors que les États-Unis ont mené une opération au Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi, menant à la capture du président Nicolas Maduro et de sa femme, le Parti communiste du Rhône condamne avec "la plus grande fermeté" l’attaque qu’il qualifie d’"agression" dont "la seule motivation est le pillage impérialiste : voler le pétrole et confisquer les ressources minières d’une nation souveraine".

    "C'est la logique du banditisme érigée en politique d’État"

    Dans un communiqué diffusé ce samedi, le PCF exprime par ailleurs sa "solidarité" avec le peuple vénézuélien et les peuples des Caraïbes "qui subissent les conséquences directes de cette nouvelle agression des États-Unis". Il ajoute : "C’est la logique du banditisme érigée en politique d’État. Il s’agit aussi de tenter de faire taire toute voix dissidente en Amérique latine". Et de conclure : "Nous demandons que la France et l’Union européenne rompent leur silence complice, condamnent sans ambiguïté cet acte de guerre et exercent toutes les pressions possibles au niveau diplomatique pour stopper cette agression !"

    L’un des premiers à s’exprimer ce samedi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a rappelé que la France soutenait "la souveraineté" du peuple vénézuélien et assure que l’opération américaine "contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international". "La France rappelle qu’aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l’extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir", a-t-il ainsi conclu.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Augustin Pesche désigné chef de file du PCF à Lyon

    à lire également
    Lyon : la brasserie 33 Cité ferme précipitamment ses portes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    “Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet
    "Pillage impérialiste" : à Lyon, le PCF condamne l’attaque américaine au Venezuela 17:48
    Lyon : la brasserie 33 Cité ferme précipitamment ses portes 17:06
    Épiphanie : une grande dégustation de galettes des rois organisée à Lyon ce dimanche 16:14
    Drôme : un deuxième foyer d’influenza aviaire détecté dans un élevage de volailles 15:21
    Article payant Jeunes créateurs : pourquoi ils se forment à Lyon 14:30
    d'heure en heure
    Ain : après la découverte d’un aéronef calciné, le pilote retrouvé sain et sauf 13:39
    gendarmerie
    Rhône : un chauffeur de camion victime d’une tentative de braquage 12:53
    Shopping cocooning à Lyon 12:05
    Hôtel Dieu Lyon
    Pollution : la qualité de l’air est très mauvaise ce samedi à Lyon 11:21
    Grand froid : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance jaune 10:44
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 3 au 4 janvier 10:00
    ZFE
    Pollution de l’air : le Rhône placé en alerte orange, la circulation différenciée instaurée à Lyon 09:30
    météo lyon ciel bleu hiver
    Météo : une nouvelle journée lumineuse mais froide ce samedi à Lyon 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut