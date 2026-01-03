"Pillage impérialiste" : à Lyon, le PCF condamne l’attaque américaine au Venezuela

“Trump joue son jeu et il a raison. Quand on voit que l’Angleterre a réussi à négocier 10 % de douane, cela pose de vraies questions sur notre capacité à peser dans ces discussions alors que nous sommes la première zone économique du monde”, déplore Morane Rey-Huet

Dans un communiqué, le Parti communiste du Rhône condamne avec "la plus grande fermeté" l’attaque menée cette nuit par les États-Unis au Venezuela.

Alors que les États-Unis ont mené une opération au Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi, menant à la capture du président Nicolas Maduro et de sa femme, le Parti communiste du Rhône condamne avec "la plus grande fermeté" l’attaque qu’il qualifie d’"agression" dont "la seule motivation est le pillage impérialiste : voler le pétrole et confisquer les ressources minières d’une nation souveraine".

"C'est la logique du banditisme érigée en politique d’État"

Dans un communiqué diffusé ce samedi, le PCF exprime par ailleurs sa "solidarité" avec le peuple vénézuélien et les peuples des Caraïbes "qui subissent les conséquences directes de cette nouvelle agression des États-Unis". Il ajoute : "C’est la logique du banditisme érigée en politique d’État. Il s’agit aussi de tenter de faire taire toute voix dissidente en Amérique latine". Et de conclure : "Nous demandons que la France et l’Union européenne rompent leur silence complice, condamnent sans ambiguïté cet acte de guerre et exercent toutes les pressions possibles au niveau diplomatique pour stopper cette agression !"

L’un des premiers à s’exprimer ce samedi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a rappelé que la France soutenait "la souveraineté" du peuple vénézuélien et assure que l’opération américaine "contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international". "La France rappelle qu’aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l’extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir", a-t-il ainsi conclu.

En confisquant le pouvoir au peuple vénézuélien, en le privant de ses libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à sa dignité et à son droit à l'auto-détermination. La France s'est engagée avec constance, notamment par ses actions de médiation, en faveur du… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 3, 2026

