Saint-Romain-en-Giers : des feux tricolores installés au passage à niveau

  • par La Rédaction

    • Le Département du Rhône engage des travaux sur la RD103E, du 16 février au 27 mars, afin de renforcer la sécurité au passage à niveau. La circulation sera ponctuellement coupée.

    Dans le cadre de son programme d’entretien des routes départementales, le Département du Rhône lance un chantier à Saint-Romain-en-Giers. Du 16 février au 27 mars, des feux tricolores seront installés au niveau du passage à niveau sur la RD103E.

    Objectif : améliorer la sécurité des usagers et fluidifier les mobilités. Durant l’intervention, des coupures ponctuelles de circulation sont à prévoir. Le montant de l’opération s’élève à près de 96 000 euros.

