La présence d'un loup dans le département de la Loire a été confirmée par l'Office français de la Biodiversité (OFB) ce mercredi 3 septembre. Le canidé a été repéré lors du mois d'août, à l'aide d'une caméra disposée sur la commune de Chateauneuf. Dans un communiqué, la préfecture de la Loire précise que : "L’enregistrement permet de confirmer l’observation d’un loup avec la présence d’éléments morphologiques et phénotypiques caractéristiques de l’espèce."

L'OFB avait procédé à cette observation dans le cadre d'une série de constats et de dommages pouvant être attribuables à l’espèce, alors que le département est situé en front de colonisation du loup. La préfecture précise néanmoins qu'à ce jour "il n'y a pas de présence régulière du loup dans le département de la Loire."

Le service départemental de l'OFB assure une veille assidue sur le secteur afin de surveiller l'évolution de la situation. La préfecture rappelle que malgré sa réputation dans l'imaginaire collectif, "le loup est en réalité de nature discrète, méfiante et craintive vis-à-vis de l'homme" et ne présente donc aucune menace pour l'humain.

