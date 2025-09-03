Actualité
plan Loup
Loup © Pexels / Steve

La présence d'un loup confirmée par l'OFB dans la Loire

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 3 septembre, la présence d'un loup dans le département de la Loire a été confirmée par l'Office naturel de la Biodiversité (OFB).

    La présence d'un loup dans le département de la Loire a été confirmée par l'Office français de la Biodiversité (OFB) ce mercredi 3 septembre. Le canidé a été repéré lors du mois d'août, à l'aide d'une caméra disposée sur la commune de Chateauneuf. Dans un communiqué, la préfecture de la Loire précise que : "L’enregistrement permet de confirmer l’observation d’un loup avec la présence d’éléments morphologiques et phénotypiques caractéristiques de l’espèce."

    L'OFB avait procédé à cette observation dans le cadre d'une série de constats et de dommages pouvant être attribuables à l’espèce, alors que le département est situé en front de colonisation du loup. La préfecture précise néanmoins qu'à ce jour "il n'y a pas de présence régulière du loup dans le département de la Loire."

    Le service départemental de l'OFB assure une veille assidue sur le secteur afin de surveiller l'évolution de la situation. La préfecture rappelle que malgré sa réputation dans l'imaginaire collectif, "le loup est en réalité de nature discrète, méfiante et craintive vis-à-vis de l'homme" et ne présente donc aucune menace pour l'humain.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : un an après, quel bilan pour le plan national d’actions sur le loup ?

    police judiciaire
    Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché

