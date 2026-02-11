Deux phases d'installation sont prévues. La première cette année, tandis que la seconde devrait voir le jour en 2027. Coût total du dispositif : 400.000 euros.

Après de multiples désaccords sur la mise en place d'un système de vidéosurveillance au sein même de l'équipe municipale, l'Arbresle a décidé de déléguer la décision… à ses habitants, rapporte le Progrès. Le 25 février 2025, la question était alors posée aux Arbreslois et Arbresloises : "Êtes-vous favorable au projet de déploiement de la vidéoprotection sur le domaine public présenté par la commune de L’Arbresle ?". La réponse ? Favorable à 53, 62 % malgré la faible participation estimée à seulement 31%.

Si l'installation de ce système de vidéoprotection devait débuter en fin d'année 2025, elle a finalement été repoussée à ce mois de février. En cause, un retard sur les marchés d'appel d'offres selon le maire. Deux phases de déploiement sont prévues, la première cette année puisque 23 caméras vont être disposées, notamment sur les ronds-points situés aux entrées de la ville.

La seconde étape verra le jour en 2027, avec la pose de 17 autres caméras. Le coût total de ce dispositif est estimé à 400.000 euros, dont 50% sont financés par la Région.