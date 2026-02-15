Actualité
météo perturbation
© Mathilde Régis

Froid et front pluvieux : la météo à Lyon ce dimanche

  • par Louise Ginies

    • La météo de ce dimanche 15 février sera marquée par le retour du froid et quelques éclaircies dans la matinée, avant l'arrivée d'un front pluvieux dans l'après-midi.

    Le froid fait son grand retour. Ce dimanche 15 février, la météo sera plutôt calme dans la matinée avec au programme du froid et un ciel voilé par des nuages d'altitude, "ternissant plus ou moins l'éclat du soleil", rapporte le site Météo-Lyon. Dans l'après-midi, de faibles pluies ou de la bruine feront leur apparition, nécessitant l'usage du parapluie. Un temps humide qui persistera jusque dans la nuit.

    Lire aussi : Temps gris et pluies intermittentes : la météo de samedi à Lyon

    Côté températures, elles seront en baisse. Autour de 0°C ce dimanche matin, elle ne dépasseront pas les 10°C avec 6°C au thermomètre au plus chaud de la journée, contre 8°C samedi. Des températures trois degrés en dessous des normales de saison.

    Laisser un commentaire

