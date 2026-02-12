Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône

Depuis mercredi soir, les agents du Département du Rhône ont recensé une cinquantaine d’interventions liées à la tempête Nils, qui touche actuellement la France depuis son front ouest.

La tempête Nils n'épargne pas la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ensemble des départements est placé en vigilance par Météo France ce jeudi 12 février. Le vent est particulièrement violent aujourd'hui sur l’ensemble du territoire, notamment dans le Rhône. Des rafales de 148 km/h et de 100 km/h ont par exemple été relevées au Savage et à Vauxrenard. À Bron, dans l’est lyonnais, les bourrasques de vent ont pu atteindre 68 km/h ce matin.

Ces vents violents ont donc provoqué de nombreux dégâts, dont des chutes d’arbres ou encore de câbles sur la chaussée, nécessitant le déploiement des 30 agents du Département mobilisés à cette occasion. Depuis mercredi soir, ce sont près de 50 interventions qui ont été recensées, "principalement sur la façade ouest et les monts du département, secteurs les plus exposées aux rafales", indique la collectivité dans un communiqué ce jeudi.

Et de conclure : "Les équipes restent mobilisées pour sécuriser les secteurs concernés et rétablir la circulation dans les meilleurs délais."

Lire aussi : Tempête Nils : la Savoie en vigilance rouge, trois autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange