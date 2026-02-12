Actualité
Vigilance vent auvergne rhone alpes
(@AFP)

Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône

  • par la rédaction

    • Depuis mercredi soir, les agents du Département du Rhône ont recensé une cinquantaine d’interventions liées à la tempête Nils, qui touche actuellement la France depuis son front ouest.

    La tempête Nils n'épargne pas la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ensemble des départements est placé en vigilance par Météo France ce jeudi 12 février. Le vent est particulièrement violent aujourd'hui sur l’ensemble du territoire, notamment dans le Rhône. Des rafales de 148 km/h et de 100 km/h ont par exemple été relevées au Savage et à Vauxrenard. À Bron, dans l’est lyonnais, les bourrasques de vent ont pu atteindre 68 km/h ce matin.

    Ces vents violents ont donc provoqué de nombreux dégâts, dont des chutes d’arbres ou encore de câbles sur la chaussée, nécessitant le déploiement des 30 agents du Département mobilisés à cette occasion. Depuis mercredi soir, ce sont près de 50 interventions qui ont été recensées, "principalement sur la façade ouest et les monts du département, secteurs les plus exposées aux rafales", indique la collectivité dans un communiqué ce jeudi.

    Et de conclure : "Les équipes restent mobilisées pour sécuriser les secteurs concernés et rétablir la circulation dans les meilleurs délais."

    Lire aussi : Tempête Nils : la Savoie en vigilance rouge, trois autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

    à lire également
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli veut réhabiliter une portion de la ViaRhôna dans le sud de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli veut réhabiliter une portion de la ViaRhôna dans le sud de Lyon 17:48
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône 17:17
    François Hollande. Flickr
    Lyon : François Hollande attendu au cinéma le Comœdia le 26 février 16:45
    le parc d'exposition Eurexpo à Lyon
    GL Events : la bonne dynamique des sites lyonnais, des ambitions plus grandes pour 2026 16:09
    Pour aider les micro-entreprises, la Métropole de Lyon engage les deux premières opérations en bail réel solidaire d’activité 15:37
    d'heure en heure
    Bison futé : une circulation très difficile attendue en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end 15:00
    "Envoyer le cancer des enfants sur la Lune" : l'incroyable défi sportif lancé par l'association lyonnaise 2 500 voix 14:23
    Arnaud montebourg
    Arnaud Montebourg nommé président du conseil de surveillance de la société lyonnaise Monego 13:51
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Près de Lyon : à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h, le conducteur de la Audi risque gros 13:18
    BD : L’humour mordant de Florence Dupré la Tour 12:44
    Élections à Lyon : les écologistes signalent des posts Facebook sponsorisés pro-Aulas 12:00
    Métropolitaines 2026 : la gauche promet de maintenir "des vacances pour tous" dans les quartiers populaires 11:21
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : l’étude Perfao est lancée, 300 Grands Lyonnais vont être testés 10:47
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut