Actualité
Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, va être poursuivi en justice par Laurent Wauquiez pour diffamation. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Chantage à la sextape : Gaël Perdriau condamné à 4 ans de prison ferme à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a été condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, dans l'affaire dite du chantage à la sextape.

    Gaël Perdriau connait désormais sa condamnation. Le maire de Saint-Etienne, jugé il y a deux mois à Lyon pour l'affaire du chantage à la sextape, a été condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis, et à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate de la peine.

    L'édile de 53 ans, ex-LR, a été reconnu "entièrement coupable" de chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, par le tribunal correctionnel de Lyon. Quelques minutes seulement après l'annonce de sa condamnation, l'édile stéphanois a annoncé qu'il faisait appel de la décision.

    à lire également
    Camion en feu sur l’A7 : l’axe coupé au sud de Lyon, le trafic paralysé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chantage à la sextape : Gaël Perdriau condamné à 4 ans de prison ferme à Lyon 10:17
    Table Remarquable Saveurs de l’Ain® : le nouveau label qui met le terroir au cœur de l’assiette. 10:15
    Camion en feu sur l’A7 : l’axe coupé au sud de Lyon, le trafic paralysé 09:40
    Chantage à la sextape : l'heure du jugement pour le maire de Saint-Etienne 09:18
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:50
    d'heure en heure
    Accident mortel sur l’A7 au sud de Lyon : une jeune femme tuée, une autre grièvement blessée 08:29
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 08:10
    L'OL s'impose face à Nantes et se relance en Ligue 1 07:54
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard officiellement candidat pour un second mandat 07:48
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, 7 degrés attendus 07:14
    Paul-Maurice Morel
    "Nous apprenons à nos jeunes à cuisiner" revendique Paul-Maurice Morel 07:00
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Un début de semaine nuageux avec des pluies annoncées à Lyon 30/11/25
    Benjamin Brière
    Article payant "En République islamique d’Iran le lavage de cerveau fonctionne à merveille" 30/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut