Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, va être poursuivi en justice par Laurent Wauquiez pour diffamation. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a été condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, dans l'affaire dite du chantage à la sextape.

Gaël Perdriau connait désormais sa condamnation. Le maire de Saint-Etienne, jugé il y a deux mois à Lyon pour l'affaire du chantage à la sextape, a été condamné à cinq ans de prison dont un avec sursis, et à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate de la peine.

L'édile de 53 ans, ex-LR, a été reconnu "entièrement coupable" de chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, par le tribunal correctionnel de Lyon. Quelques minutes seulement après l'annonce de sa condamnation, l'édile stéphanois a annoncé qu'il faisait appel de la décision.