Loire : Dessintey accueille Arlane comme investisseur majoritaire

Loin d'être une fin pour la medtech ligérienne, elle espère accélérer sa croissance et élargir sa gamme de produits.

La société de gestion indépendante Arlane vient d'investir dans le groupe ligérien Dessintey, spécialisé dans la conception, l'assemblage et la distribution de dispositifs de rééducation neuromotrice destinés aux patients souffrant de troubles neurologiques. L'entreprise développe ses propres solutions tout en distribuant des dispositifs conçus par plusieurs fabricants européens.

Fondé en 2017, la medtech ligérienne affiche une croissance soutenue qui a "particulièrement impressionné" Arlane, selon Kenza Moumni, associée gérante. Le chiffre d'affaires prévu en 2025, estimé à 10 millions d'euros, illustre cette dynamique.

Une 16e acquisition pour le groupe Arlane

Ce positionnement correspond pleinement à la stratégie d'Arlane qui cible exclusivement "des entreprises solides, rentables". Dessintey devient la 16e acquisition du groupe, et la quatrième financée par le fonds Arlane III. Ce dernier promeut des caractéristiques environnementales et sociales, sans pour autant se consacrer spécifiquement aux sociétés engagées dans le développement durable.

"Nous sommes fiers d’accompagner aujourd’hui le groupe et son équipe de management dans cette opération de LBO primaire en tant qu’investisseur majoritaire, et convaincus que Dessintey continuera à jouer un rôle de référence dans l’amélioration des parcours de soin des patients à l’échelle internationale", déclare Kenza Moumni.

Pour Dessintey, cette opération marque l'ouverture d'une "nouvelle phase de [leur] aventure". En effet, l'entreprise prévoit, grâce à cette reprise, d'accélérer sa croissance organique, tant en France qu'à l'international, et d'élargir sa gamme de produits.