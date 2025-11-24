Actualité

Cette station de ski ligérienne contrainte de fermer : un collectif se forme pour trouver des solutions

  • par Loane Carpano

    • Après la fermeture de la station de ski de Chalmazel, ordonnée par le département de la Loire, les acteurs locaux tentent de trouver des solutions pour sauver leur saison d'hiver.

    Les flocons n'ont cessé de tomber la semaine dernière. Une ironie pour la station de ski de Chalmazel (Loire) contrainte de fermer cet hiver. La décision a été rendue le 21 novembre dernier par le département de la Loire : la station restera fermée tout l'hiver dû au manque de budget, à l'absence de personnel habilité, et au respect strict des normes de sécurité et d'assurance, révèle France 3.

    Face à cette annonce tardive, un collectif d'une cinquantaine de personnes s'est réuni vendredi 23 novembre pour tenter de trouver des solutions avant la saison d'hiver. Parmi les idées ressorties de la rencontre réunissant moniteurs de ski, commerçants ou encore restaurateurs, l'installation de dj set, ou encore la présence de sculpteurs sur glace pour divertir les touristes, alors privés de sports d'hiver.

    "Nous appelons à l'ouverture d'un dialogue"

    Malgré ces solutions, la mairie espère trouver une solution pérenne pour l'avenir de la station : "Nous appelons à l'ouverture d'un dialogue constructif et transparent avec l'ensemble des partenaires institutionnels afin que toutes les alternatives soient étudiées, avant qu'une décision irréversible ne soit prise", affirme la municipalité dans un communiqué.

    Selon la mairie, la station rapporterait chaque année 1,4 million d'euros de retombées économiques sur le territoire, pour 1 million d'euros financé par le département.

