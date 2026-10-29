Loire : 193 communes concernées par les équipements hivernaux dès le 1er novembre

À partir du dimanche 1er novembre et jusqu’au 31 mars 2027, les automobilistes circulant dans 193 communes de la Loire devront disposer d’un équipement adapté aux conditions hivernales. Pneus homologués, chaînes ou chaussettes à neige : voici les règles à connaître avant de prendre la route.

La période hivernale approche et, avec elle, le retour des obligations d’équipement sur une partie du réseau routier ligérien. Instaurée dans le cadre de la loi Montagne, cette mesure vise à limiter les accidents liés à la neige et au verglas, mais aussi à éviter les blocages provoqués par des véhicules incapables de progresser sur une chaussée glissante. Dans la Loire, le dispositif concerne 193 communes, selon les services de l’État.

Pneus hiver ou chaînes : deux possibilités

Du 1er novembre au 31 mars inclus, les conducteurs de voitures, de véhicules utilitaires et de camping-cars doivent choisir entre deux solutions : équiper leur véhicule de quatre pneus hiver homologués ou conserver à bord des dispositifs antidérapants amovibles, comme des chaînes métalliques ou des chaussettes à neige textiles.

Attention au marquage des pneumatiques. Depuis le 1er novembre 2024, seuls les pneus portant le symbole alpin « 3PMSF » — une montagne à trois sommets accompagnée d’un flocon — sont reconnus comme équivalents aux chaînes. La simple mention « M+S », pour Mud and Snow (« boue et neige »), ne suffit plus. Les pneus quatre saisons sont acceptés s’ils disposent également de cette homologation.

Les automobilistes qui optent pour des chaînes ou des chaussettes doivent pouvoir équiper au minimum deux roues motrices. Ces dispositifs doivent être compatibles avec la dimension des pneus et l’espace disponible autour des roues. Les chaînes métalliques sont adaptées à un usage fréquent et aux conditions difficiles ; les chaussettes textiles, généralement plus faciles à installer, conviennent davantage à un usage occasionnel.

Les véhicules équipés de pneus à clous bénéficient d’une exemption. Les autocars, autobus et poids lourds sont également concernés, avec des règles spécifiques selon leur catégorie. Pour les poids lourds équipés d’une remorque ou d’une semi-remorque, les dispositifs amovibles restent nécessaires, même avec des pneus hiver.

193 communes, mais pas toutes les routes de la même manière

L’obligation ne s’applique pas uniformément à l’ensemble du département. Le périmètre a été défini par arrêté préfectoral, en tenant notamment compte de l’altitude et des conditions locales. La liste comprend 193 communes ligériennes, mais certaines portions de routes départementales situées dans les zones de piémont bénéficient de dérogations.

Dans les communes concernées, la règle s’étend en principe aux routes qui les traversent, y compris aux axes nationaux et autoroutiers, sous réserve des exceptions prévues par l’arrêté. Les panneaux de signalisation indiquent l’entrée et la sortie des zones soumises à cette obligation : ils permettent aux conducteurs d’identifier les secteurs concernés au cours de leur trajet.

Avant un déplacement, mieux vaut donc vérifier son itinéraire plutôt que de se fier uniquement à sa commune de résidence. Un automobiliste qui habite en dehors du périmètre peut, lui aussi, emprunter une route soumise à cette réglementation.

Anticiper les premières chutes de neige

Au-delà de l’obligation réglementaire, les services de l’État recommandent de préparer son véhicule avant les premiers épisodes hivernaux. Pour les conducteurs qui choisissent des chaînes ou des chaussettes, un essai de montage à domicile permet d’éviter les difficultés au bord d’une route enneigée, dans le froid.

En cas de neige ou de verglas, l’équipement ne dispense pas d’adapter sa conduite : réduction de la vitesse, distances de sécurité plus importantes et vigilance accrue dans les zones ombragées sont indispensables. Les automobilistes doivent également laisser la priorité aux engins de déneigement et de salage.

Le dispositif hivernal, en vigueur depuis 2021, s’inscrit dans une démarche de prévention. Son objectif est autant de sécuriser les déplacements que de préserver la fluidité du trafic lorsque les conditions météorologiques se dégradent.

LOI MONTAGNE : LES 193 COMMUNES DE LA LOIRE CONCERNÉES Selon l’annexe n° 2 de l’arrêté préfectoral DT-21-0351, les communes suivantes figurent dans le périmètre d’application de l’obligation d’équipement hivernal : A – C : Aboën, Ailleux, Ambierle, Andrézieux-Bouthéon, Apinac, Arcinges, Arcon, Aveizieux, Bard, Belleroche, Belmont-de-la-Loire, Boën-sur-Lignon, Bourg-Argental, Bully, Burdignes, Bussières, Caloire, Cellieu, Cervières, Cezay, Chagnon, Chalmazel-Jeansagnière, Chambles, Chamboeuf, Champoly, Châteauneuf, Châtelneuf, Châtelus, Chausseterre, Chazelles-sur-Lavieu, Chazelles-sur-Lyon, Chenereilles, Chérier, Chevrières, Chirassimont, Chuyer, Colombier, Cottance, Crémeaux. D – L : Cuinzier, Dargoire, Débats-Rivière-d’Orpra, Doizieux, Écoche, Essertines-en-Châtelneuf, Essertines-en-Donzy, Estivareilles, Farnay, Firminy, Fontanès, Fraisses, Genilac, Graix, Grammond, Gumières, Jas, Jonzieux, Jure, La Chamba, La Chambonie, La Chapelle-en-Lafaye, La Chapelle-Villars, La Côte-en-Couzan, La Fouillouse, La Gimond, La Grand-Croix, La Gresle, La Ricamarie, La Talaudière, La Terrasse-sur-Dorlay, La Tour-en-Jarez, La Tourette, La Tuilière, La Valla-en-Gier, La Valla-sur-Rochefort, La Versanne, Lavieu, Le Bessat, Le Cergne, Le Chambon-Feugerolles, Leigneux, Lérigneux, Les Noës, Les Salles, L’Étrat, Lézigneux, L’Hôpital-sous-Rochefort, L’Horme, Lorette, Luré, Luriecq. M – P : Machézal, Marcenod, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Margerie-Chantagret, Maringes, Marlhes, Marols, Merle-Leignec, Montarcher, Montchal, Noirétable, Palogneux, Panissières, Pavezin, Pélussin, Périgneux, Planfoy, Pralong. R – S : Renaison, Rive-de-Gier, Roche, Roche-la-Molière, Roisey, Rozier-Côtes-d’Aurec, Rozier-en-Donzy, Sail-sous-Couzan, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Saint-Appolinard, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Chamond, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Didier-sur-Rochefort, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Colombe-sur-Gand, Sainte-Croix-en-Jarez, Saint-Étienne, Saint-Galmier, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Germain-la-Montagne, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Héand, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Jean-la-Vêtre, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Joseph, Saint-Julien-Molin-Molette, Saint-Just-en-Bas, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Marcel-d’Urfé, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Martin-Lestra, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Médard-en-Forez, Saint-Nizier-de-Fornas, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Polgues, Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Priest-la-Prugne, Saint-Priest-la-Vêtre, Saint-Régis-du-Coin, Saint-Rirand, Saint-Romain-d’Urfé, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Romain-les-Atheux, Saint-Sauveur-en-Rue, Saint-Sixte, Salvizinet, Sauvain, Savelinges, Soleymieux, Sorbiers. T – V : Tarentaise, Tartaras, Thélis-la-Combe, Trélins, Unieux, Usson-en-Forez, Valfleury, Véranne, Verrières-en-Forez, Vêtre-sur-Anzon, Villars, Villemontais, Violay, Viricelles, Virigneux. Source : préfecture de la Loire, annexe n° 2 à l’arrêté préfectoral DT-21-0351, portant obligation d’équipement des véhicules en période hivernale.

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