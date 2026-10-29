Lyon : une nouvelle station de taxis inaugurée à la gare Part-Dieu

Une nouvelle station de taxis a été inaugurée place basse Béraudier, devant la gare de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. Ouverte depuis la semaine dernière, elle compte 24 places et est réservée aux taxis commandés à l’avance.

Les voyageurs de la gare de la Part-Dieu ont désormais un nouvel espace pour retrouver leur taxi. Située sur la place basse Béraudier (au niveau -1), une nouvelle station de taxis a été inaugurée ce jeudi 29 octobre. Elle comprend 24 places dédiées aux taxis, avec des zones pour les déposes et les prises en charge.

Accessible tous les jours, de 4h30 à 1h du matin, y compris les jours fériés, elle fonctionne uniquement sur réservation. Les voyageurs doivent rejoindre le point de rendez-vous en suivant la signalétique dans la gare. Le chauffeur vient ensuite les chercher à cet endroit avant de les conduire à son véhicule. "Les chauffeurs arrivent depuis le tunnel Vivier-Merle et disposent d’une franchise de 45 minutes pour récupérer leur client avant de quitter la zone par la rue Bonnel. En termes de pôle d'échanges, on a coché toutes les cases", estime Guillaume Curnier, directeur général de LPA Mobilités, qui gère l'exploitation du site.

Le point de rendez-vous pour les chauffeurs et clients. @CL

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"Le but est de rendre la vie plus simple aux voyageurs"

"C’est un équipement qui était très attendu par les taxis et par la Métropole", a souligné Gilles Gascon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé des mobilités et des transports en commun. Il rappelle que le taxi fait partie des solutions de déplacement encouragées par la collectivité pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet au départ de la gare.

Pour Florent Sainte Fare Garnot, directeur général de la SPL Lyon Part-Dieu, cette station s’inscrit dans une logique plus large d’interconnexion des transports. Le pôle d’échanges multimodal doit permettre de combiner plus facilement les différents modes de déplacement. "Le but est de rendre la vie plus simple aux voyageurs", résume-t-il.

« Cette station de taxis va être complémentaire à celle de Villette »



Gilles Gascon, vice-président de la Métropole de Lyon, détaille la nouvelle station de taxis située sur la place basse Béraudier, à la gare Part-Dieu.#lyon #mobilité #taxis #gare #partdieu pic.twitter.com/ATfdfXjUJ9 — Lyon Capitale (@lyoncap) October 29, 2026

La station de la rue de la Villette maintenue

Cette nouvelle installation ne remplace pas la station de taxis située du côté de la rue de la Villette. Celle-ci reste accessible aux voyageurs qui souhaitent prendre un taxi sans réservation préalable. La station place basse Béraudier vient compléter les aménagements du pôle d’échanges de la Part-Dieu, qui rassemble les trains, les transports en commun, le Rhônexpress, la gare routière et les équipements dédiés aux vélos.

Le plan de la nouvelle station de taxis de la gare Part-Dieu. @CL

La Métropole de Lyon recense environ 1 500 taxis sur son territoire. Avec cette nouvelle station, l’enjeu est d’organiser plus efficacement leur circulation. "La volonté de la Métropole est que chacun ait sa part de mobilité", a conclu Gilles Gascon.

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