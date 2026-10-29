Rhône : les travaux de sécurisation reprennent ce lundi 2 novembre sur le pont de Condrieu

Après plusieurs semaines de préparation, le chantier de sécurisation du pont reliant Condrieu aux Roches-de-Condrieu va reprendre ce lundi 2 novembre. Une première intervention de trois semaines est prévue.

Les travaux vont reprendre sur le pont de Condrieu. Dans un communiqué publié ce jeudi 29 octobre, le Département du Rhône annonce la reprise du chantier de sécurisation de l'ouvrage à compter du lundi 2 novembre. Après la mise hors service d'une canalisation en septembre, les études techniques ont permis de préparer l'installation d'un système de haubanage destiné à renforcer le pont.

La première étape consistera à monter un échafaudage autour de la pile centrale. Une opération qui devrait durer environ trois semaines. La structure restera ensuite installée pendant toute la durée du chantier.

Le matériel sera acheminé par la route, côté Condrieu. Un agent sera mobilisé lors des livraisons pour sécuriser le passage des piétons et des cyclistes.

Pour les automobilistes, les itinéraires de déviation restent en vigueur, notamment via les routes départementales du Rhône, de la Loire et de l'Isère.