Un feu volontairement allumé dans la mairie du 6e arrondissement de Lyon

Un incendie aurait été volontairement allumé dans un local associatif de la mairie du 6e arrondissement de Lyon, ce mercredi 28 octobre.

L’alerte a été donnée hier, mercredi 28 octobre, aux alentours de 17 h 30 à la mairie du 6e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères de LyonMag, un agent municipal serait intervenu pour tenter de maîtriser un feu qui s’était déclaré dans un local associatif situé au sein du bâtiment public.

Les pompiers, dépêchés sur place, auraient conclu à un départ de feu volontaire. Le local, qui dispose notamment d’une entrée depuis une cour, ne disposerait pas de caméra de vidéoprotection pour identifier le ou les responsables. Une plainte a été déposée.