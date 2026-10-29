Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées ce week-end

Les urgences du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin seront fermées du 31 octobre au 2 novembre, de 8 h 30 à 20 heures. Celles de Bourgoin-Jallieu seront quant à elles régulées.

En raison d’un manque de médecins urgentistes, les centres hospitaliers de Pont-de-Beauvoisin et de Bourgoin-Jallieu seront perturbés ce week-end.

Dans le détail, les urgences de Pont-de-Beauvoisin seront fermées le 31 octobre, 1er et 2 novembre, de 8 h 30 à 20 heures. Tandis que les urgences de Bourgoin-Jallieu seront quant à elles régulées. La population est donc invitée à ne pas se présenter directement aux urgences, mais d’appeler le 15.