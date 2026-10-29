Actualité
aéroport de Lyon
L’aéroport de Lyon Saint Exupéry. © ALLILI MOURAD/SIPA

Lyon : une compagnie aérienne lancera un vol direct vers Québec à l’été 2027

  • par Corentin Lucas

    • À partir du 8 juin 2027, la compagnie canadienne Air Transat proposera une liaison directe entre Lyon et Québec, une fois par semaine jusqu’au 26 octobre.

    Air Transat, compagnie canadienne, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne entre Lyon et Québec pour la prochaine saison estivale. Les vols seront assurés une fois par semaine, avec un départ depuis l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry le mercredi et un retour le mardi, du 8 juin au 26 octobre 2027. Cette nouvelle ligne permettra de rejoindre directement la capitale québécoise sans aucune escale.

    La liaison Lyon-Québec fait partie d’un programme comprenant cinq nouvelles lignes sans escale annoncées par la compagnie pour l’été 2027. Air Transat prévoit également d’ouvrir un vol entre Genève et Montréal. Trois autres liaisons sont annoncées : Barcelone-Québec, Faro-Montréal et Birmingham-Toronto.

    "Nous souhaitons développer une offre dont les destinations se complètent et donnent accès à différentes expériences de voyage. Notre programme pour l’été 2027 renforce l’accessibilité des destinations canadiennes depuis les marchés où nous sommes déjà présents", explique Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat.

    Lire aussi : Lyon : une compagnie aérienne low-cost lance une nouvelle ligne directe vers Varsovie

    à lire également
    Lyon : le maire du 8e arrondissement prive Raphaël Arnault de salle avant sa venue, Anaïs Belouassa-Cherifi saisit la justice

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le maire du 8e arrondissement prive Raphaël Arnault de salle avant sa venue, Anaïs Belouassa-Cherifi saisit la justice 18:30
    aéroport de Lyon
    Lyon : une compagnie aérienne lancera un vol direct vers Québec à l’été 2027 18:26
    Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées ce week-end 17:41
    Image d'illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Près de Lyon : un camion percute la façade d'une maison en pleine nuit 17:09
    Crise de la dermatose nodulaire : la préfecture de l’Ain assouplit les mesures concernant les exportations de bovins 16:44
    d'heure en heure
    Rhône : les travaux de sécurisation reprennent ce lundi 2 novembre sur le pont de Condrieu 16:10
    Venue de Raphaël Arnault à Lyon le 5 novembre : Grégory Doucet propose le report de la conférence 15:45
    Un feu volontairement allumé dans la mairie du 6e arrondissement de Lyon 15:22
    Lyon : une nouvelle station de taxis inaugurée à la gare Part-Dieu 14:50
    Cimetière de la Guillotière à Lyon
    Lyon : une nouvelle carte informative pour découvrir tous les secrets du cimetière de la Guillotière 14:05
    Monoxyde de carbone : 279 personnes intoxiquées et un décès en 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes 13:55
    "À Contresens" de Thierry Roudil : une soirée unique à la Comédie-Odéon 13:33
    JO 2030 : Geoffroy Roux de Bézieux désigné nouveau président du Cojop 12:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut