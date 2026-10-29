Lyon : une compagnie aérienne lancera un vol direct vers Québec à l’été 2027

À partir du 8 juin 2027, la compagnie canadienne Air Transat proposera une liaison directe entre Lyon et Québec, une fois par semaine jusqu’au 26 octobre.

Air Transat, compagnie canadienne, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne entre Lyon et Québec pour la prochaine saison estivale. Les vols seront assurés une fois par semaine, avec un départ depuis l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry le mercredi et un retour le mardi, du 8 juin au 26 octobre 2027. Cette nouvelle ligne permettra de rejoindre directement la capitale québécoise sans aucune escale.

La liaison Lyon-Québec fait partie d’un programme comprenant cinq nouvelles lignes sans escale annoncées par la compagnie pour l’été 2027. Air Transat prévoit également d’ouvrir un vol entre Genève et Montréal. Trois autres liaisons sont annoncées : Barcelone-Québec, Faro-Montréal et Birmingham-Toronto.

"Nous souhaitons développer une offre dont les destinations se complètent et donnent accès à différentes expériences de voyage. Notre programme pour l’été 2027 renforce l’accessibilité des destinations canadiennes depuis les marchés où nous sommes déjà présents", explique Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat.

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