Toussaint : six navettes gratuites pour rejoindre les cimetières stéphanois

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, la Ville de Saint-Étienne et la Stas font circuler des bus gratuits vers six cimetières de la commune. Un passage toutes les 15 à 35 minutes, dès 9 h au Crêt-de-Roc et dès le début d’après-midi ailleurs.

Depuis plusieurs années, la municipalité accompagne la Toussaint d’un renfort de transport : mêmes six cimetières, même principe, en partenariat avec la Stas, le réseau de bus de l’agglomération. L’édition 2026, annoncée par la Ville le 26 octobre, s’inscrit dans cette continuité. Montmartre, Côte-Chaude, Crêt-de-Roc, Le Soleil, Valbenoîte et Terrenoire seront desservis, soit six sites sur les neuf que compte la ville.

Le calendrier dicte l’organisation : le 1er novembre tombe cette année un dimanche, et l’offre est donc calée sur le week-end. Montmartre et Côte-Chaude bénéficient de navettes deux jours de suite, le samedi puis le dimanche. Les quatre autres cimetières ne sont reliés que le dimanche, jour de la fête. En comptant les deux journées, le réseau programme 80 départs depuis les points de rendez-vous en ville.

Les dates glissent d’une année sur l’autre. En 2024, les navettes roulaient le jeudi 31 octobre et le vendredi 1er novembre ; en 2025, le vendredi et le samedi. Cette fois, elles couvrent un week-end entier, ce qui laisse deux jours aux actifs et aux familles dispersées pour se recueillir. La desserte matinale du Crêt-de-Roc, elle, figurait déjà au programme des éditions précédentes.

Horaires et points de départ

Voici les plages de service, de la première à la dernière navette au départ du centre :

Montmartre : place Raspail, samedi et dimanche, de 14 h à 17 h 20, toutes les 20 minutes ;

Côte-Chaude : place de la République (arrêt Côte-Chaude de la ligne M7), samedi et dimanche, de 14 h 15 à 17 h, toutes les 15 minutes ;

Crêt-de-Roc : Hôtel de Ville (arrêt des lignes 12, 13, 16 et 21), dimanche, de 9 h à 11 h 30, puis de 14 h 15 à 17 h 15, toutes les 30 minutes ;

Terrenoire : arrêt de la ligne 20, dimanche, de 13 h 30 à 17 h, toutes les 35 minutes ;

Valbenoîte : Jean-Moulin, dimanche, de 14 h à 17 h, toutes les 30 minutes ;

Le Soleil : square Violette, dimanche, de 14 h 15 à 17 h 15, toutes les 30 minutes.

Le Crêt-de-Roc est le seul site desservi le matin, avec une coupure entre 11 h 45 et 14 h 15.

Le retour et les bons réflexes

Chaque bus repart du cimetière quelques minutes après son arrivée : 5 minutes plus tard à Montmartre, 8 à Côte-Chaude, 15 aux quatre autres sites. Les dernières navettes quittent les cimetières entre 17 h 08 (Côte-Chaude) et 17 h 30 (Crêt-de-Roc et Le Soleil) : mieux vaut ne pas s’attarder au-delà.

L’objectif est double : faciliter l’accès aux nécropoles pour les familles et inciter à laisser la voiture au garage le temps de la visite. Les cimetières restent par ailleurs un chantier permanent pour la Ville, qui indiquait en 2021 reprendre environ 1 000 tombes par an et prévoir une centaine de places supplémentaires au carré musulman.

La Stas tient les fiches horaires à disposition sur reseau-stas.fr et par téléphone, au 0 800 041 042 (appel gratuit). Pour retrouver une sépulture, la Ville renvoie vers un site dédié aux démarches liées aux cimetières (cimetiere.gescime.com). La mairie répond au 04 77 48 77 48, en semaine.

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