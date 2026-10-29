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Cimetière de la Guillotière à Lyon
Le cimetière de la Guillotière sera dénaturé d’ici 2026. (@NB)

Lyon : une nouvelle carte informative pour découvrir tous les secrets du cimetière de la Guillotière

  • par LR

    • L’entreprise Cybèle, spécialisée dans les visites guidées, lance une nouvelle carte informative sur le cimetière de la Guillotière, situé entre les 7e et 8e arrondissements de Lyon.

    Il est le plus grand cimetière de Lyon et, pourtant, il regorge encore de secrets et d’anecdotes insolites. Ou peut-être plus pour longtemps. Ouvert en 1822, le cimetière de la Guillotière, situé entre les 7e et 8e arrondissements, a désormais droit à sa propre carte informative grâce à l’entreprise Cybèle, spécialisée dans les visites guidées.

    Lire aussi : A Lyon, le cimetière de la Guillotière fait peau neuve

    L’idée est née lors de la conception de la nouvelle visite contée "Chroniques de la dernière demeure". Les histoires et anecdotes sur le cimetière étant si nombreuses, Cybèle a décidé de lancer cette nouvelle carte interactive avec des points géolocalisés pour permettre à chacun de parcourir le cimetière à son rythme et de découvrir ses richesses.

    Parmi les "curiosités" à retrouver sur la carte : la tombe oubliée de la Mère Fillioux, grande figure de la gastronomie lyonnaise ; la butte qui abrite les restes humains découverts lors de la restauration de l’Hôtel-Dieu ; ou encore la maison du gardien où Jules Bonnot, de la célèbre "Bande à Bonnot" a séjourné. Cette nouvelle carte accompagne le lancement de la dernière visite contée qui s’intéresse à la question plus vaste : comment enterrait-on les morts autrefois, et comment notre rapport à la mort a-t-il évolué au fil des siècles ?

    La carte est à retrouver sur le site Internet de Cybèle.

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