Culture
Thierry Roudil © Maks Him

"À Contresens" de Thierry Roudil : une soirée unique à la Comédie-Odéon

  • par Caïn Marchenoir

    • Thierry Roudil est un ancien flic dont le parcours est bouleversant. Il le raconte sur la scène de la Comédie-Odéon le 31 octobre.

    Le nouveau patron de la Comédie-Odéon, Jérôme Leleu, entend bien marquer les esprits avec la programmation d’événements exceptionnels au cours de cette saison. La soirée du samedi 31 octobre en fait partie. Une représentation unique du spectacle de Thierry Roudil, À Contresens, suivie d’une rencontre avec l’artiste, est en effet à l’affiche. Ancien flic, Thierry Roudil est un rescapé, un miraculé. Et a été battu – presque – à mort sur les pentes de la Croix-Rousse.

    Il a connu la drogue (de l’héroïne pure à 80 %, détournée d’une saisie !). Il a affronté la désintoxication forcée, une maladie dégénérative des reins et un Covid qui l’a plongé plus d’un mois dans le coma…

    Sa vie, ou plutôt ses vies, il les raconte désormais sur scène. Où il s’exprime avec une sincérité absolue, sans aucun effet de manches.

    Impossible de décrocher une fois que l’on est pris dans les filets de son récit. Il le dit lui-même : “Je ne joue pas un rôle, je raconte ma vie en toute transparence.”

    Depuis sa mise à pied du service des stups qu’il dirigeait au commissariat du 1er arrondissement de Lyon (alors établi place Sathonay) jusqu’à son Covid, carabiné, en passant par la rencontre de sa compagne et sa relation difficile mais bouleversante avec son fils, il raconte tout. La formule est usée, mais elle prend ici tout son sens : c’est un spectacle à ne rater sous aucun prétexte.

    À Contresens –Le 31 octobre à la Comédie-Odéon

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