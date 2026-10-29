JO 2030 : Geoffroy Roux de Bézieux désigné nouveau président du Cojop

L’ancien patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a été désigné ce jeudi par le bureau exécutif du comité d’organisation des Alpes 2030 pour succéder à Edgar Grospiron à la tête du Cojop.

C’est désormais officiel, Geoffroy Roux de Bézieux prend la tête du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) 2030. L’ancien patron du Medef, grand favori jusqu'alors, succède ainsi à Edgar Grospiron, qui avait démissionné le 10 septembre dernier après plusieurs mois de tension et une crise de gouvernance.

"Ses capacités reconnues de dialogue et d'écoute, sa connaissance des territoires comme du monde économique et sportif, constituent autant d'atouts essentiels pour réussir des Jeux ambitieux et responsables", écrit le Cojop au sujet de M. Roux de Bézieux, dans un communiqué annonçant sa nomination par les parties prenantes d'Alpes 2030 lors d'une assemblée générale extraordinaire au siège du Comité à Décines-Charpieu, près de Lyon.

Geoffroy Roux de Bézieux, chef d'entreprise de 64 ans fait déjà partie de l'organigramme du Comité d'organisation depuis avril, après sa nomination à la présidence du comité des rémunérations, instance externe au rôle consultatif. Il y remplaçait Bertrand Méheut, ex-dirigeant de Canal+ et du PMU qui avait claqué la porte en février. "Je remercie les membres du Bureau Exécutif de la confiance qu’ils me font. Présider Alpes 2030 est un honneur, car c’est avant tout un engagement à faire rayonner, en équipe, le sport et la France. Dès lundi, je rejoindrai les équipes du Comité d’Organisation pour travailler à la mise en place opérationnelle, dans les territoires, de ce grand événement aux valeurs universelles. Présider Alpes 2030, c’est contribuer à construire des Jeux ambitieux et qui s’ancrent dans leur époque", a ainsi déclaré le nouveau président.

Convaincre les futurs sponsors, apaiser le climat social en interne, composer avec les parties prenantes, rassurer sur le pilotage du projet... à trois ans et demi de la cérémonie d'ouverture, l’ancien patron du Medef aura de nombreuses tâches à remplir. Il s'agira également de faire basculer les JO dans leur phase opérationnelle, les derniers détails sur le programme sportif et la répartition des épreuves entre Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant enfin été stabilisés.

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