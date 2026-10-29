À Saint-Victor-sur-Loire, 2 800 plantations attendues pour faire pousser une microforêt

Le mercredi 25 novembre, les habitants sont invités à participer à la création d’un îlot boisé à Saint-Victor-sur-Loire. Portée par Saint-Étienne Métropole, l’opération prévoit la plantation de 2 800 végétaux sur une parcelle d’environ 800 m², complétée par des haies. Une initiative participative qui vise à renforcer la place du végétal dans le paysage local.

À Saint-Victor-sur-Loire, la végétalisation du territoire passera bientôt par les mains des habitants. Saint-Étienne Métropole organise, le mercredi 25 novembre 2026, une journée de plantation ouverte au public pour aménager une microforêt sur le secteur du Puits Voisin. Le site retenu se trouve boulevard Louis-Braille, à proximité de la station de gaz naturel pour véhicules (GNV) Ondaine.

Le projet prévoit la création d’un espace boisé d’environ 800 m², avec quelque 2 800 plants appartenant à 30 essences indigènes différentes. À cette plantation s’ajouteront 65 mètres linéaires de haies. L’ambition est de diversifier les milieux végétalisés et de favoriser l’accueil d’espèces animales, notamment des insectes et des oiseaux, en leur offrant davantage de ressources et d’abris.

La collectivité mise aussi sur la mobilisation locale. Les habitants, mais également les structures du territoire, sont invités à prendre part aux travaux. Les participants pourront contribuer à la mise en terre des jeunes végétaux et à leur paillage, tout en découvrant les essences retenues et les objectifs environnementaux de l’opération.

La méthode Miyawaki, une plantation dense et diversifiée

La microforêt doit s’inspirer de la méthode Miyawaki, mise au point par le botaniste japonais Akira Miyawaki. Le principe consiste à planter de nombreuses essences ligneuses locales sur une surface réduite, en tenant compte des caractéristiques du sol et du climat. Les arbres et arbustes sont installés à forte densité afin de constituer progressivement un couvert végétal diversifié.

À Saint-Victor-sur-Loire, les chiffres annoncés représentent une moyenne de 3,5 plants par mètre carré, si l’on rapporte les 2 800 végétaux aux 800 m² prévus. Cette densité correspond à l’ordre de grandeur généralement associé à cette technique. Le paillage, prévu lors de la journée, aide notamment à limiter l’évaporation de l’eau et la concurrence des plantes spontanées.

Un tel aménagement peut contribuer à créer des zones d’ombre, à améliorer localement le confort thermique et à offrir des habitats à la faune. Les bénéfices réels dépendent toutefois de plusieurs facteurs : choix des espèces, adaptation au terrain, disponibilité en eau et entretien pendant les premières années.

Le Muséum national d’histoire naturelle souligne d’ailleurs que les performances souvent attribuées aux microforêts Miyawaki restent insuffisamment documentées en France. La croissance rapide ou les gains de biodiversité annoncés ne doivent donc pas être considérés comme automatiques. Le suivi des plantations dans la durée est essentiel pour mesurer leur réussite.

Trois créneaux pour participer

Les volontaires pourront rejoindre le chantier sur l’un des trois créneaux proposés : de 9 heures à 11 heures, de 11 heures à 13 heures ou de 14 heures à 16 heures. Le matériel nécessaire, notamment les gants, les transplantoirs, les pelles et les fourches, sera fourni sur place. Un accueil café est également prévu, avec une présentation du projet et de ses enjeux.

Les organisateurs recommandent simplement de prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques. La participation nécessite une inscription préalable en ligne, accessible depuis l’annonce publiée par Saint-Étienne Métropole sur SÉM le Mag. Pour obtenir des renseignements complémentaires, les personnes intéressées peuvent écrire à education@saint-etienne-metropole.fr.

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