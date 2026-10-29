Venue de Raphaël Arnault à Lyon le 5 novembre : Grégory Doucet propose le report de la conférence

Alors que le député insoumis Raphaël Arnault est attendu à Lyon le 5 novembre pour une conférence, le maire de Lyon Grégory Doucet estime que "ce n’est pas raisonnable" de maintenir l’événement un jour de "forte mobilisation" sociale.

Le 5 novembre prochain, le député La France insoumise (LFI) du Vaucluse et cofondateur du groupuscule antifasciste la Jeune Garde, Raphaël Arnault, est attendu à Lyon pour une conférence autour de son livre "Antifasciste". L'événement doit se tenir dans une salle municipale de la mairie du 8e arrondissement, également en présence de la députée insoumise du Rhône, Anaïs Belouassa-Cherifi.

Problème, cette conférence doit se tenir en même temps que la journée de mobilisation intersyndicale, ce qui pourrait compliquer la tâche des forces de l’ordre. D’autant que le Rassemblement national a déjà demandé l’interdiction de l’événement en raison des liens du député avec des membres de la Jeune Garde impliqués dans le lynchage à mort du militant identitaire Quentin Deranque le 12 février. Interrogé par nos confrères de Tribune de Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet estime que "ce n’est pas raisonnable d’organiser ailleurs dans la ville un événement susceptible de créer de la tension et d’aller chercher des forces" alors que la journée du 5 novembre devrait être "très suivie avec une forte mobilisation", complète l’édile lyonnais.

"Ce n’est pas faire acte de soutien à M. Arnault que de lui permettre de rencontre ses lecteurs"

Grégory Doucet indique par ailleurs qu’il ne refusera pas la venue de Raphaël Arnault dans la salle municipale. "Raphaël Arnault est un député de la République qui vient dédicacer un livre et rencontrer les gens qui le souhaitent. C’est mon devoir en tant qu’élu de l’accueillir. Ce n’est pas faire acte de soutien à M. Arnault que de lui permettre de rencontre ses lecteurs", ajoute-t-il.

Le maire propose ainsi un report de la conférence, ce dernier ayant "suggéré aux Insoumis, en lien avec Anaïs Belouassa-Cherifi, une discussion avec la préfecture pour trouver les bonnes conditions pour organiser sa venue." Et de conclure : "Je ne cautionne pas pour autant toutes les rencontres politiques qui peuvent se faire à Lyon. Quand une manifestation d’ultra-droite se fait en plein cœur de ville avec des slogans racistes, c’est illégal."

Lire aussi : Lyon : la venue du député Raphaël Arnault dans une salle municipale du 8e arrondissement fait polémique