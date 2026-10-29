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Photo d’illustration de bovins. ©Stéphanie Charles

Crise de la dermatose nodulaire : la préfecture de l’Ain assouplit les mesures concernant les exportations de bovins

  • par Corentin Lucas

    • Le département de l’Ain est passé en zone vaccinale I face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), facilitant les déplacements de bovins. La vaccination reste toutefois obligatoire.

    Par arrêté préfectoral du 28 octobre, toutes les communes du département de l’Ain sont désormais inscrites en zone vaccinale I concernant la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui a durement touché les bovins, en particulier l’an passé. Concrètement, les éleveurs n’ont plus besoin de faire vacciner l’intégralité du troupeau d’origine pour sortir un bovin de la zone. Le laissez-passer validé par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) n’est plus nécessaire non plus.

    Les professionnels doivent simplement déclarer le déplacement en ligne, transmettre les documents demandés et télécharger leur récépissé. Les exportateurs peuvent également accéder à l’ensemble du marché européen, à condition de disposer d’un certificat sanitaire validé par un vétérinaire. En revanche, les services de l’État indiquent que pour chaque animal qui quitte la zone vaccinale, un examen clinique favorable réalisé par un vétérinaire moins de 72h avant le départ et une immunité suffisante, restent obligatoires.

    La vaccination reste obligatoire jusqu’au 31 décembre

    Dans son arrêté, la préfecture de l’Ain indique que la vaccination obligatoire reste en vigueur, mais prendra fin le 31 décembre prochain. Les bovins qui ne seront plus immunisés devront alors présenter un test PCR négatif, réalisé aux frais de l’éleveur et valable cinq jours. Un laissez-passer sanitaire délivré par la DDPP sera également nécessaire pour leur sortie de la zone.

    L’objectif est de retrouver le statut de région indemne de dermatose nodulaire contagieuse au 1er septembre 2027, si aucun nouveau foyer n’apparaît d’ici là. Pour y parvenir, la France doit démontrer à la Commission européenne que le virus ne circule plus. Des vétérinaires sanitaires effectueront donc des contrôles dans des élevages tirés au sort au sein de la zone vaccinale. Dans l’Ain, 34 exploitations sont concernées.

    Le préfet de l’Ain, Louis-Xavier Thirode, salue la mobilisation des vétérinaires, des professionnels agricoles et de la Chambre d’agriculture dans la gestion de cette crise. La poursuite des efforts sanitaires reste essentielle pour limiter le risque de réapparition de la maladie et préserver les échanges commerciaux.

    Lire aussi : Ain : pneus hiver, chaînes, chaussettes… les équipements obligatoires dès le 1er novembre

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