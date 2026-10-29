Monoxyde de carbone : 279 personnes intoxiquées et un décès en 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes

Les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone sont des vertiges, nausées, maux de tête, fatigue, troubles du comportement, perte de connaissance voire décès. @Eva Morvany

À l'approche de l'hiver, l'Agence régionale de santé appelle à la vigilance face aux intoxications au monoxyde de carbone. En 2025, 279 personnes ont été touchées dans la région, dont une est décédée.

Un danger invisible qui continue de faire des victimes. Selon un bilan publié ce jeudi 29 octobre par l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, 137 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone ont été recensés en 2025 dans la région, touchant 279 personnes. Parmi elles, 24 ont nécessité un traitement en caisson hyperbare et une personne est décédée. Des chiffres toutefois en baisse par rapport à 2024, année durant laquelle 692 personnes avaient été intoxiquées et trois étaient mortes.

Les bons gestes pour éviter une intoxication

Inodore et invisible, le monoxyde de carbone provient notamment d'appareils de chauffage défectueux ou mal entretenus. Les intoxications surviennent principalement entre octobre et avril, pendant la période de chauffe.

Pour limiter les risques, l'ARS recommande de faire vérifier ses installations avant l'hiver, d'aérer son logement au moins dix minutes quotidiennement et de ne jamais obstruer les ventilations. L'utilisation de barbecues ou de braseros pour se chauffer à l'intérieur est également à proscrire. Maux de tête, nausées, vertiges ou fatigue inhabituelle peuvent être les premiers signes d'une intoxication.

En cas de suspicion, il faut immédiatement évacuer les lieux, aérer si cela est possible sans danger et contacter les secours au 15, au 18 ou au 112. L'ARS rappelle qu'une prise en charge médicale rapide est indispensable, même en présence de symptômes légers.