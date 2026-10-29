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Image d'illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP
Image d’illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : un camion percute la façade d'une maison en pleine nuit

  • par Corentin Lucas

    • Un poids lourd a violemment percuté la façade d'une maison située dans la commune de Ternay, au sud de Lyon. Les occupants ont dû être relogés.

    Les faits se sont produits dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre, en plein cœur de la commune de Ternay, au sud de Lyon. Vers 23h30, un camion aurait percuté la façade d’une maison située sur la rue de Morze, juste devant la mairie. Étant en pisé, la façade a été fortement endommagée par le poids lourd.

    Selon les informations de nos confrères du Progrès, le conducteur du camion aurait pris la fuite après avoir commis cette collision. Un riverain, qui circulait à cet endroit, aurait donné l’alerte en constatant les dégâts. Les occupants de la maison concernée (un couple et un enfant) ont ensuite été évacués par les pompiers.

    Les dégâts sont importants. La façade de la maison a été sévèrement touchée, une partie a été arrachée par le passage du camion. L’intérieur a également été dégradé, le risque d'effondrement n'est toujours pas écartée. La maison n’étant plus habitable, les occupants ont été relogés provisoirement dans leur famille. Pour le moment, la rue de Morze n’est plus autorisée aux véhicules et piétons.

    Par le biais des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs ont pu retrouver la société possédant le camion. Celle-ci aurait été contactée par la gendarmerie.

    Lire aussi : Rhône : une course-poursuite de 1h30 traverse trois départements après un refus d’obtempérer

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