Saint-Étienne : jusqu’à 10 000 euros pour les commerces touchés par les violences du 17 octobre

Une centaine de commerces du centre-ville ont subi des dégradations ou des vols le 17 octobre. Saint-Étienne Métropole et la CCI activent ce jeudi 22 octobre un fonds d’urgence, plafonné à 10 000 euros par commerçant.

Tout avait commencé par un défilé contre la vie chère, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes samedi 17 octobre. Mais en marge du cortège, la situation a dégénéré : selon la police de la Loire, environ 500 casseurs se sont mêlés à la foule. Des vitrines ont été brisées malgré les rideaux baissés et les barricades improvisées. Au bout du compte, "près d’une centaine de commerces stéphanois ont été touchés" affirme la Métropole de Saint-Etienne. La mairie de proximité de Centre Deux a également été visée, tandis qu’un adolescent de 17 ans a eu la main arrachée par une grenade. L’IGPN est chargée de l’enquête. Plus de soixante personnes ont par ailleurs été placées en garde à vue. Rue Michelet, une trentaine de boutiques au moins ont été vandalisées ou pillées, et certaines ont depuis rouvert.

Dès le lendemain, le préfet de la Loire et le maire sont allés constater les dégâts, le premier évoquant un événement "d’une ampleur inédite" »". La présidente de la CCI locale s’est dite, mardi, très inquiète de la détresse des commerçants.

Ce que prévoit le dispositif

Réunis lundi 19 octobre en présence du préfet, les partenaires ont détaillé leur plan. Son pilier : un fonds d’urgence, financé par la Métropole et la CCI, qui permettra de verser jusqu’à 10 000 euros à chaque établissement sinistré. Cette somme peut se cumuler avec d’autres aides, et le dispositif est opérationnel dès aujourd’hui.

Sur le terrain, le message est simple : les commerçants disent vouloir surtout retravailler dans la sérénité. Pour s’y retrouver, la CCI ouvre un guichet unique : 04 72 40 59 59 ou solidarite@lyon-metropole.cci.fr. Les commerçants y seront écoutés puis orientés selon leur cas. Une cellule psychologique est aussi proposée à ceux qui ont été visés dans leur personne ou leurs biens.

De son côté, la Ville a publié un guide des démarches (assurances, déclarations, réparations). Elle compte aussi multiplier les animations en centre-ville pour ramener les clients vers les boutiques. L’Office de commerce reste joignable au 04 77 48 60 39 ou par courriel à dca@saint-etienne.fr.

Un précédent en 2023

Ce n’est pas la première fois que le territoire doit panser ses vitrines. Lors des émeutes de l’été 2023, des commerces de Saint-Étienne, Saint-Chamond et Rive-de-Gier avaient déjà été endommagés. La Métropole avait alors voté une enveloppe de 900 000 euros pour financer des équipements de sécurité (rideaux métalliques, vitrages renforcés, boutons d’urgence), en complément d’une aide régionale de 5 000 à 10 000 euros par structure.

Un message politique

Le même jour, un rassemblement républicain s’est tenu place de l’Hôtel de Ville, à l’appel de l’Association des maires de France. Le maire et président de la Métropole, Régis Juanico, y a résumé la ligne de l’exécutif : "protéger, réparer et rassembler" »". Au niveau national, le gouvernement évoque des dégâts atteignant plusieurs centaines de millions d’euros. Reste à savoir si l’enveloppe globale du nouveau fonds sera communiquée, et si elle suffira à couvrir le préjudice : le bilan chiffré des dégâts n’est pas encore arrêté.

Lire aussi : Émeutes du 17 octobre : la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 15 millions d’euros d’aides aux commerçants

Lire aussi : Émeutes du 17 octobre : la Métropole de Lyon débloque 10 millions d’euros pour les commerçants sinistrés

Lire aussi : Mines Saint-Étienne poursuit sa progression dans le classement mondial des universités