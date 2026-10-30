Chômage dans la Loire : les demandeurs d’emploi en baisse de 1,8 % sur un an au 3e trimestre 2026

Le nombre de demandeurs d’emploi continue de reculer dans la Loire. Entre juillet et septembre 2026, 60 540 personnes étaient inscrites à France Travail en catégories A, B et C, soit 460 de moins qu’au printemps, selon les chiffres publiés par la Dares. Le département va à contre-courant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où ce nombre progresse légèrement.

En moyenne sur le trimestre, 60 540 Ligériens étaient tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C). C’est 0,8 % de moins qu’au deuxième trimestre et 1,8 % de moins qu’il y a un an. Parmi eux, 32 460 n’avaient aucune activité (catégorie A). Cet effectif recule de 1,7 % sur trois mois (– 550) et de 3,7 % sur douze mois. Les 28 080 autres exerçaient une activité réduite (catégories B et C).

En ajoutant les catégories D et E, qui regroupent les personnes non immédiatement disponibles ou déjà en emploi, on compte 68 590 inscrits. Ce total est quasi stable sur le trimestre (– 130) et en baisse de 1,4 % sur un an.

La Loire se distingue de sa région. En Auvergne-Rhône-Alpes, les catégories A, B et C progressent de 0,3 % (+ 2 110) pour atteindre 642 900 inscrits, tandis que la catégorie A reste stable.

Les seniors en tête de la baisse

La décrue est particulièrement forte chez les 50 ans et plus : 8 220 personnes en catégorie A, soit 3,4 % de moins sur le trimestre et 7 % de moins sur un an. Chez les 25-49 ans, le recul atteint 1,4 % sur trois mois (18 190 inscrits). Les moins de 25 ans, au nombre de 6 050, restent stables sur le trimestre mais perdent 2,3 % sur un an.

Le tableau n’est pas uniformément favorable. Les inscrits en catégories A, B et C depuis un an ou plus sont 28 940, soit 3,5 % de plus qu’il y a un an. Ils représentent désormais 47,8 % des demandeurs d’emploi du département, 2,4 points de plus en un an, contre 45,2 % dans la région. À l’inverse, les inscrits depuis moins d’un an sont 31 600, en baisse de 6,1 % sur douze mois.

Réforme du plein emploi : de nouvelles catégories

Depuis janvier 2025, la loi pour le plein emploi inscrit automatiquement à France Travail les bénéficiaires du RSA, les jeunes suivis par les missions locales et les personnes en situation de handicap accompagnées par Cap emploi. Deux catégories ont été créées pour les compter.

-La catégorie F (parcours social) réunit 7 044 personnes dans la Loire, contre 2 019 il y a un an.

-La catégorie G (attente d’orientation) en compte 3 828, contre 8 714 un an plus tôt.

Ces deux catégories sont publiées en données brutes, faute de recul pour les corriger des variations saisonnières. Elles ne sont donc pas strictement comparables aux autres.

Les mouvements sont aussi importants. Le département a enregistré 12 060 entrées en catégories A, B et C (+ 36,1 % sur un an) et 11 480 sorties (+ 37,6 %). Ces volumes sont à interpréter avec prudence dans le contexte de la réforme. Autre effet du nouveau cadre : depuis le décret de juin 2025, les sanctions prennent la forme d’une suspension-remobilisation avant toute radiation. En Auvergne-Rhône-Alpes, les sorties pour radiation s’élèvent à 516 en moyenne au 3e trimestre 2026, contre 4 330 au 1er trimestre 2025.

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