Un spectacle au Théâtre de la Renaissance porté par l’énergie brute de l’interprète et auteur Forbon N’Zakimuena qui signe un seul en scène mêlant rap et théâtre, dans lequel il revient sur un moment fondateur de ses 13 ans.

Accompagné de son radiocassette surla scène du Théâtre de la Renaissance, Forbon N’Zakimuena nous ramène à son adolescence, celle d’une jeunesse ordinaire, qui bascule lors d’un entretien de naturalisation française où on lui demande d’abandonner son prénom composé “Zola-Forbon”…

Nourri d’influences comme Ärsenik, Sniper ou Spike Lee, le spectacle explore la question de la double culture et du vertige d’être toujours dans un “entre-deux”. Et fait entendre une voix singulière qui rappelle que derrière un nom et des papiers, il y a avant tout une vie, une histoire.

Zola… pas comme Émile !!! – Le 6 novembre au théâtre de la Renaissance