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Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 30 octobre au 1er novembre.

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 30 octobre au 1er novembre

  • par Lisa Pillaud

    • Soirée Halloween, friperie XXL, dégustation de vins... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les activités immanquables de ce week-end du 30 octobre au 1er novembre.

    Fêter Halloween au Musée Cinéma et Miniature

    Museum Horror Night. @VilledeLyon

    Pour Halloween, le Musée Cinéma et Miniature propose une visite nocturne immersive. Ce samedi 31 octobre, de 19 h 30 à 13 heures, le musée se transforme en bâtiment placé en quarantaine après l’apparition d’un mystérieux virus. Personnages infectés, énigmes… Les participants devront résoudre une enquête dans une ambiance frissonnante. Les déguisements sont les bienvenus.

    Pour participer, il faut réserver un créneau en ligne. Les billets sont vendus au prix unique de 29,90 €. L’évènement est déconseillé aux moins de 16 ans.

    La Friperie Nomade s'installe chez Slo Lyon Les Pentes

    Chine tes fripes. @Slo Lyon les Pentes

    Dans le premier arrondissement, Slo Lyon Les Pentes accueille La Friperie Nomade pour deux journées de chine. Au total, plus de 1 000 vêtements et accessoires de seconde main. La friperie sera ouverte ce samedi 31 octobre et ce dimanche 1er novembre de 13 à 19 heures.

    Le 36e Salon des Vins des Vignerons Indépendants à la Halle Tony Garnier

    Salon des Vins et des Vignerons Indépendants. @Halle Tony Garnier

    Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants a pris place à la Halle Tony Garnier depuis ce jeudi 29 octobre. L’occasion de rencontrer 420 vignerons exposants et découvrir leurs domaines. Le salon est ouvert jusqu’à dimanche 1er novembre de 10 à 19 heures. L’entrée est à 6 € et comprend un verre de dégustation offert.

    Dernière soirée spéciale du spectacle Chœur & Orgue

    Chœur et Orgue. @LUMINISCENCE

    Ce samedi 31 octobre, Luminiscence propose une dernière représentation exceptionnelle "Chœur et Orgue" de son spectacle immersif L’Odyssée Céleste dans la basilique Saint-Bonaventure.

    À cette occasion, le parcours habituel de projections vidéo à 360°, qui retrace l’histoire du monument, se décline dans une version spéciale : l’orgue de la basilique, interprété en direct par Yves Lafargue, vient alors accompagner les voix de l’Ensemble Syllepse et la bande originale du spectacle. L'expérience mêle découverte du patrimoine, musique et création visuelle.

    Des billets sont encore en vente à partir de 17 €.

    Dernier jour du festival Peinture Fraîche à Villeurbanne

    @Peinture Fraîche Festival

    Ce dimanche 1er novembre marquera la fin du festival Peinture Fraîche. Installé à Villeurbanne, le festival célèbre l'art urbain à travers des fresques monumentales, des installations et des expériences immersives. Dans un nouvel espace de près de 5 000 m², 17 artistes français et internationaux ont déployé leur créativité depuis le 10 octobre.

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