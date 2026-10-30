Acte III contre la vie chère à Lyon : plus de 1 000 forces de sécurité seront mobilisées le 31 octobre

À la veille de la manifestation prévue ce samedi 31 octobre à Lyon dans le cadre du mouvement contre la vie chère, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé un dispositif de sécurité renforcé, avec plus de 1 000 forces mobilisées.

Lyon se prépare à une nouvelle journée sous tension. Ce samedi 31 octobre, dans le cadre de l’acte III du mouvement contre la vie chère, une manifestation déclarée doit partir de la Manufacture des tabacs, dans le 3e arrondissement, pour rejoindre la place Jean Macé, dans le 7e. "Nous nous attendons à une mobilisation importante, avec probablement 10 000 à 15 000 personnes", a déclaré le préfet du Rhône au micro de nos confrères de BFM Lyon ce vendredi 30 octobre. Il distingue les citoyens souhaitant manifester "librement et normalement" de la présence attendue de groupes radicaux. "Il y aura aussi la présence de l’ultragauche et de l’extrême gauche radicale avec de la violence, parce que c’est une marque de fabrique", a-t-il affirmé.

Pour faire face aux risques de débordements, le représentant de l’État annonce un dispositif de sécurité plus important que celui de la semaine précédente. "Nous aurons plus de 1 000 forces de sécurité pour le 31 octobre". Police, gendarmerie, CRS, militaires de l’opération Sentinelle, drones, hélicoptère et véhicules Centaures seront engagés. Le préfet promet un dispositif "très visible", avec quatre priorités : "fermeté, réactivité, rapidité et mobilité".

Après les dégradations et pillages qui ont touché 307 commerces depuis le 17 octobre, la protection des commerçants constitue un enjeu majeur de cette journée. "Les commerçants peuvent travailler, nous serons présents partout pour les protéger", a assuré Étienne Guyot. La préfecture leur a toutefois recommandé de prendre des précautions, notamment en protégeant leurs vitrines, en rentrant leurs terrasses et en adaptant leurs horaires si nécessaire.

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"Concilier la liberté de manifester avec celles de circuler, de commercer et le droit de propriété"

Pour rappel, si le cortège syndical déclaré pourra bien se tenir entre la Manufacture des tabacs et la place Jean Macé, la préfecture a pris un arrêté interdisant les manifestations, défilés et rassemblements revendicatifs dans une large partie du centre-ville de Lyon, ce samedi 31 octobre, de 10h à 23h. Plusieurs autres restrictions seront appliquées durant le week-end, notamment concernant la vente et le transport de carburants et d’articles pyrotechniques, ainsi que la vente d’alcool à emporter à certaines heures.

La circulation pourrait également être perturbée. "Il pourra y avoir des interruptions de transport en fonction de l’évolution de la manifestation", a prévenu le préfet. Et ce, alors que plusieurs événements sont prévus tout au long de la journée, dont le match du LOU Rugby au Matmut Stadium à 16h30, ou encore le concert de Dabeull à la LDLC Arena à 20h. "Mon objectif est de concilier la liberté de manifester avec celles de circuler, de commercer et le droit de propriété", a rappelé Étienne Guyot. Les services de l’État ne souhaitent pas que la ville s’arrête de vivre le temps d’une journée.

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