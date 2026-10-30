Equita Lyon : Justin Verboomen, n°2 mondial, conserve son titre en dressage

Le Belge Justin Verboomen a remporté l’épreuve de dressage de la Coupe du monde FEI, ce jeudi 29 octobre à Equita Lyon, à Eurexpo. Associé à son étalon Zonik Plus, le numéro 2 mondial a devancé l’Allemande Isabell Werth.

Le dressage a lancé les épreuves de la Coupe du monde FEI, ce jeudi 29 octobre, à l’occasion de l’édition 2026 d’Equita Lyon. Le public d’Eurexpo a assisté à un duel entre deux grands noms de la discipline : le Belge Justin Verboomen, tenant du titre, et l’Allemande Isabell Werth, quintuple vainqueure à Lyon. Première à entrer en piste, Isabell Werth a obtenu la note de 77,587%, prenant la tête de la compétition pendant un long moment, avant de voir Justin Verboomen passer devant. Avec Zonik Plus, étalon noir, le vice-champion du monde a livré une prestation remarquable, récompensée par une note de 79,065%, synonyme de victoire.

Justin Verboomen (Zonik Plus) à Equita Lyon. @PSV-J.Morel

"Les sensations étaient excellentes"

Le cavalier belge s’est réjoui de cette performance. "Aujourd’hui, je voulais simplement dérouler une reprise en essayant, par moments, de lui (son cheval) redonner un peu d’indépendance, de lui en demander beaucoup moins et de faire en sorte qu’il se sente comme à la maison", a-t-il expliqué après l’épreuve. Justin Verboomen a également souligné les progrès de son partenaire, notamment au trot et dans les exercices de piaffer et de passage. "Demain, l’objectif sera de conserver cet état d’esprit, de s’amuser sur la musique et, pour moi aussi, de prendre encore plus de plaisir."

La Belgique a également placé une deuxième cavalière sur le podium. Larissa Pauluis, associée à Flambeau, a décroché la troisième place avec 74,630%. Deux cavaliers français participaient à cette étape de la Coupe du monde FEI. Alexandre Ayache et Ruling Olivia ont terminé à la 11e place avec 68,543%. Pour sa première participation, Alizée Roussel, avec Bel Amour, s’est classée 14e avec 66,783%.

La compétition de dressage se poursuit ce vendredi avec le Grand Prix Freestyle présenté par la Fédération française d’équitation (FFE), programmé à 13h15. La journée sera également marquée par le saut d’obstacles, prévu à 20h30.

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