Un Lyonnais mis en examen pour assassinat après avoir percuté mortellement une femme à vélo en Saône-et-Loire

Un conducteur lyonnais a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Il avait, en septembre dernier, percuté mortellement une mère de famille qui essayait un vélo électrique en Saône-et-Loire.

Le 24 septembre dernier, Alison Collilieux, âgée de 33 ans, a été mortellement percutée par une voiture alors qu’elle essayait son nouveau vélo électrique à Salornay-sur-Guye, en Saône-et-Loire. La scène s’était déroulée sous les yeux de son conjoint et de ses enfants.

Initialement poursuivi pour homicide routier, le conducteur, un Lyonnais de 31 ans, est désormais mis en examen pour assassinat. Selon les informations rapportées par Le Progrès, la juge d’instruction disposerait d’indices graves justifiant cette nouvelle qualification. Le conjoint et les enfants de la victime auraient affirmé que l’automobiliste, qui roulait à une vitesse excessive, avait volontairement fait un écart avant de percuter Alison Collilieux. De plus, il était sous l’emprise de cocaïne et de morphine au moment des faits.

Le conducteur placé en détention provisoire

Après le choc, le conducteur avait été blessé lors d’une altercation avec le conjoint de la victime. Il avait été hospitalisé, puis admis en psychiatrie. Il souffrirait de schizophrénie et aurait suivi des soins au Vinatier, à Lyon, plusieurs années auparavant. Il aurait depuis interrompu le traitement qui lui avait été prescrit. Ce jeudi, après la requalification des faits en assassinat, le Lyonnais a été placé en détention provisoire.

Lire aussi : Pillages à Lyon : deux amis d’enfance condamnés à Villefranche pour avoir volé et tenté de revendre des sacs