À Oullins-Pierre-Bénite, un nouveau plan de circulation dans le quartier de la Bussière

Ce vendredi 30 octobre, la Métropole de Lyon et le maire d’Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, ont exposé le nouveau plan de circulation du quartier de la Bussière (Oullins).

"On a mis fin au labyrinthe d’Oullins", a annoncé Pierre Olivier vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie. Ce vendredi 30 octobre, la Métropole de Lyon, en compagnie du maire d’Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge, a dévoilé les évolutions du plan de circulation du quartier de la Bussière (Oullins). Les travaux ont commencé le 19 octobre et doivent se poursuivre jusqu’au 6 novembre.

La décision de modifier le plan de circulation du quartier s’est imposée à la suite d’une vague de mécontentement des habitants. Ces dernières années, le quartier a vécu d’importantes modifications des sens de circulation qui pouvaient pénaliser certains riverains dans leurs cheminements. Selon Pierre Oliver, "chaque rue à sens unique débouchait sur un sens interdit, ça a créé un vrai labyrinthe".

Une concertation avec les habitants

D’après la mairie, les premiers signes d’agacement seraient apparus en février 2024, notamment de la part de forains ou de professionnels de la santé qui devaient refaire tout le tour du quartier pour passer d’un patient à l’autre.

Un questionnaire en ligne a alors été lancé pour récolter l’avis des habitants. "On a reçu 2 000 réponses, se réjouit le maire, à l’échelle du quartier, c’est beaucoup". Et le résultat est sans appel : 85 % des habitants souhaitaient un retour en arrière. "Il faut être pragmatique et corriger quand ça ne fonctionne pas", soutient Véronique Sarselli, présidente de la Métropole.

"On ne voulait pas se précipiter"

De son côté, Jérôme Moroge souligne un travail collaboratif entre la mairie, la Métropole et les riverains : "On ne voulait pas se précipiter". En mars 2025, un premier plan est proposé, puis plusieurs ajustements ont été réalisés jusqu’à l’été 2026. L’idée est alors de rouvrir le quartier tout en sécurisant bien l’école Jules Ferry.

De nouveaux marquages au sol sont peints. @LP

Ces changements ne vont pas seulement avoir un impact sur le quartier de la Bussière, mais aussi sur la commune tout entière. "D’autres secteurs avaient subi le report des voitures", soulignent les élus.

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Si le maire insiste sur la collaboration et l’approbation des riverains, ce jour-là, il se fait pourtant interpeller par deux habitantes du quartier, visiblement très inquiètes face à ce nouveau plan de circulation. "J’espère qu’il n’y aura pas d’accident...", alerte l’une d’elles, peu convaincue de la sécurité de ce nouveau plan. Quant à sa voisine, elle affirme : "Si c’est pour avoir moins de bruit sous ma fenêtre, je préfère faire le tour de la ville".

Deux habitantes expriment leur inquiétude au maire, Jérôme Moroge. @LP

Le nouveau plan entrera en vigueur une fois les travaux terminés. Mais, attention, le marquage au sol a déjà changé dans plusieurs rues, entraînant des moments de confusion chez certaines automobilistes.