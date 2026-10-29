Rhône : le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 4,3% en un an

Au troisième trimestre de 2026, 163 910 personnes étaient inscrites à France Travail dans le Rhône. Le nombre de demandeurs d’emploi dans le département progresse de 1,1% sur trois mois et de 4,3% sur un an.

Le nombre de demandeurs d’emploi continue d’augmenter dans le Rhône. Au troisième trimestre de l’année 2026, 163 910 personnes inscrites à France Travail étaient tenues de rechercher un emploi, qu’elles soient sans activité ou qu’elles exercent une activité réduite. C’est 1 710 personnes de plus qu’au trimestre précédent, soit une hausse de 1,1%. En un an, cela a augmenté de 4,3%.

Parmi elles, 93 990 personnes n’ont exercé aucune activité professionnelle (catégorie A sur France Travail), tandis que 69 920 ont travaillé sur une durée réduite (catégories B et C). La hausse est plus marquée dans le Rhône que sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 1,7% de demandeurs d’emploi supplémentaires sur un an.

La progression concerne toutes les tranches d’âge, mais à des rythmes différents. Les moins de 25 ans sont 23 930 à rechercher un emploi, soit une hausse de 4,9% sur un an. Chez les 25-49 ans, la progression est la même, avec 103 060 personnes inscrites au total. Les 50 ans et plus sont 36 920, en augmentation de 2,5%.

Le nombre de personnes sans activité progresse aussi

Dans le détail, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité professionnelle atteint 93 990 dans le Rhône. Il augmente de 4,2% sur un an. Les inscrits ayant exercé une activité réduite longue progressent également de 2,3% sur trois mois et de 4,9% sur un an, à 44 380 personnes. Au-delà de ces catégories, 12 621 personnes sont inscrites en parcours social (catégorie F), contre 4 253 un an auparavant. Cette catégorie concerne les personnes les plus éloignées de l’emploi engagées dans un parcours d’insertion sociale.

Les chiffres pour ce troisième trimestre de l’année 2026 sont particulièrement inquiétants dans le Rhône. En juillet dernier, l’Insee indiquait que le taux de chômage avait atteint 7% en Auvergne-Rhône-Alpes, soit le taux le plus haut depuis 2021. Le nombre conséquent de demandeurs d’emploi reflètent un contexte économique difficile.

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