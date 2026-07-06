L'INSEE dévoile une nouvelle enquête sur la répartition de la main-d'oeuvre en Auvergne-Rhône-Alpes. La part d'ouvriers est en baisse, celle des cadres augmente fortement, et les professions intermédiaires deviennent la catégorie socio-professionnelle la plus représentée.

Comment a évolué la main-d'œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2006 et 2022 ? C'est la question à laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a tenté de répondre à travers sa dernière enquête. Dans la région, l’emploi global a progressé de 11,6 % entre 2006 et 2022, portant la population active en emploi à 3 486 000 personnes en 2022. Cette augmentation a redistribué les cartes en matière de répartition des catégories socio-professionnelles. Les dernières analyses de l'INSEE* ont démontré que les professions intermédiaires sont les plus représentées au sein de la collectivité (27,6 %), devançant ainsi les employés (24,8 %), puis les ouvriers (19,6 %) et enfin les cadres (19,5 %). Selon l'institut, la part d'ouvriers a fortement diminué, quand celle des cadres a explosé.

Le nombre d'ouvriers en baisse, un bond magistral pour les cadres et professions intermédiaires

Concrètement, on observe une baisse de 10 % du nombre d'ouvriers (2006-2022), les portant ainsi à 684 000. Fait important, ces derniers sont désormais plus nombreux dans les services (45 %) que dans l'industrie (29 %). En parallèle, le nombre de cadres n'a cessé d'augmenter sur cette même période, enregistrant une hausse de 53 %. A noter que 3 emplois de cadres sur cinq sont concentrés dans les métropoles régionales, à savoir Lyon, Saint-Etienne, Grenoble et Clermont-Ferrand.

Les professions intermédiaires connaissent elles aussi une augmentation drastique de leur part en Auvergne-Rhône-Alpes, avec une hausse de 20 % sur la période 2006-2022, soit 962 000 emplois. Elles devancent désormais les employés, dont le nombre a seulement augmenté de 2 %, ce qui représente tout de même 863 000 emplois dans la région.

Un taux de féminisation en hausse

Autre évolution depuis 2006, la main-d'œuvre régionale compte désormais plus de femmes. Ces dernières représentent 48 % des emplois, ce qui correspond à une hausse de 1,8 points depuis 2006. Les secteurs avec les taux de féminisation les plus élevés sont les employés (75 %), suivi des professions intermédiaires (54 %), et enfin les cadres (42 %). En revanche, la part de femmes reste faible chez les ouvriers (21 %) et les agriculteurs (25 %). Autre indicateur, depuis 2006, 63,5 % des nouveaux emplois sont féminins. Toutefois, le taux d’activité des femmes reste, à tous les âges, inférieur à celui des hommes (-5,8 points pour les 15-50 ans et -3,8 points pour les plus de 50 ans).

* Les résultats présentés proviennent de l’exploitation complémentaire du recensement de la population, millésimes 2006 et 2022. L’analyse porte sur les actifs en emploi, âgés de 15 ans à moins de 65 ans, résidant en Auvergne-Rhône-Alpes.

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