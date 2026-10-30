Le rappeur Ninho annonce une troisième date à la LDLC Arena pour 2027

Après deux concerts programmés les 3 et 4 février prochains, le rappeur Ninho annonce une nouvelle date à la LDLC Arena, le 9 octobre 2027.

L’engouement autour de la venue de Ninho dans la capitale des Gaules a obligé le rappeur à ajouter une date supplémentaire. Après avoir annoncé deux concerts à la LDLC Arena les 3 et 4 février 2027 dans le cadre de sa nouvelle tournée intitulée "Quattro tour", l’un des cadors du rap français s’offre un troisième concert dans la salle de Décines-Charpieu le samedi 9 octobre 2027. L’événement est programmé pour 18h.

De quoi ravir les fans de l’artiste parisien, qui s’étaient rués sur les billets durant l’été lors de la vente des deux premières dates. "Jefe", comme il se fait appeler dans l’univers du rap, a enchaîné les succès ces dix dernières années avec ses tubes Mamacita, La vie qu’on mène, Maman ne le sait pas ou plus récemment Les diamants de Bokassa, en duo avec Tiakola, l’autre phénomène du moment. L’artiste de 30 ans a également décroché un nombre incalculable de records, dont celui d’avoir cinq de ses projets (mixtapes et albums) certifiés diamant, du jamais-vu pour un rappeur français.

Cette nouvelle tournée permettra donc à Ninho de continuer de promouvoir sa dernière mixtape, M.I.L.S 4.0, sortie en janvier dernier. La mise en vente des billets est prévue le mardi 3 novembre à 12h sur le site de la LDLC Arena.

𝘼𝙉𝙉𝙊𝙉𝘾𝙀 / Deux dates ? C’était pas assez. 👀@ninhosdt sera de retour à la LDLC Arena le 9 octobre 2027 pour une nouvelle date de sa tournée !🔥



🎟️ Mise en vente : mardi 3 novembre à 12h



Reste alerté : https://t.co/ogxE9gGswW pic.twitter.com/1Zd7SPMZ5Z — LDLC Arena (@LDLC_Arena) October 30, 2026

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