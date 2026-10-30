Acte III contre la vie chère : le musée des Confluence et Lugdunum fermés ce samedi face aux risques de dégradations

Le musée des Confluences et le site Lugdunum seront fermés ce samedi 31 octobre. Une fermeture préventive face aux mobilisations annoncées dans le cadre du mouvement contre la vie chère.

Comme le week-end dernier, une fermeture préventive du musée des Confluences et de Lugdunum a été annoncée. Dans le contexte de mobilisation contre la vie chère, la Métropole de Lyon, en accord avec la préfecture, a décidé de fermer les deux établissements culturels, ce samedi 31 octobre.

Éviter "tout risque d'incident"

Une décision qui "vise à prévenir tout risque d’incident et à garantir la sécurité des visiteurs, visiteurs, des agents et des œuvres conservées", d’après un communiqué envoyé par la Métropole de Lyon, ce vendredi 30 octobre. Cette mesure de précaution vise à "protéger les personnes comme le patrimoine

culturel".

Le site Lugdunum – musée et théâtres romains – sera donc fermé toute la journée. Quant au musée des Confluences, il sera toutefois ouvert le samedi matin, de 10 h 30 à 14 heures. La dernière entrée possible aura lieu à 13 h 15.

Les deux établissements réouvriront leurs portes le dimanche 1er novembre.

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