Auteur d'une saison mémorable, le Lyonnais Paul Seixas nommé dans quatre catégories du Vélo d'Or 2026

Après une saison 2026 exceptionnelle, Paul Seixas figure parmi les finalistes du Vélo d’Or dans quatre catégories, dont la plus prestigieuse. Le coureur lyonnais de la Decathlon-CMA CGM pourrait être récompensé le 28 novembre prochain.

Le phénomène du cyclisme mondial Paul Seixas est en lice pour quatre trophées lors de la prochaine cérémonie du Vélo d’Or, l’équivalent du célèbre Ballon d’Or version cyclisme. À tout juste 20 ans, le coureur lyonnais de la Decathlon-CMA CGM figure parmi les finalistes du Vélo d’Or masculin (catégorie la plus prestigieuse), du Coureur de classiques de l’année, du Coureur français de l’année et du Rookie de l’année.

Une reconnaissance logique au vu de sa saison 2026. Le Lyonnais s’est d’abord illustré sur le Tour de l’Algarve (Portugal), où il a décroché son premier succès professionnel dès la deuxième étape. Début avril, Paul Seixas a franchi un nouveau cap sur le Tour du Pays basque. Vainqueur de trois étapes, il a remporté le classement général de l’épreuve, devenant le premier Français depuis Christophe Moreau en 2007 à s’imposer sur une course par étapes du World Tour. Le Lyonnais a poursuivi sur sa lancée en remportant la Flèche wallonne le 22 avril, devenant le plus jeune vainqueur de l’histoire de cette classique.

Pour sa première participation au Tour de France, à 19 ans, Paul Seixas a terminé à la quatrième place du classement général. Sa saison s’est également poursuivie sur la scène internationale. Le 20 septembre, il a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre des Championnats du monde. Le 10 octobre, il a enfin remporté le Tour de Lombardie, son premier Monument.

Quelle récompense pour Seixas ?

Le Vélo d’Or 2026 se déroulera le 28 novembre prochain, à Monaco. Tadej Pogačar est annoncé comme le grand favori pour le Vélo d’Or masculin. Paul Seixas apparaît, de son côté, comme l’un des principaux prétendants au titre de coureur français de l’année et de rookie de l’année. La cérémonie sera retransmise pour la première fois en direct sur la chaîne L’Équipe.

La liste complète des nommés pour la cérémonie du Vélo d'Or 2026



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