La Haute-Savoie résiste mieux que la France : +0,2 % de demandeurs d’emploi sur le trimestre contre +0,8 % au niveau national.

Le marché du travail haut-savoyard résiste un peu mieux que dans d’autres territoires bon. Selon les statistiques de France Travail et de la Dares publiées cette semaine, le département comptait en moyenne 65 560 demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) au troisième trimestre 2026, soit une hausse limitée de 0,2 % sur trois mois (+140). Parmi eux, 37 140 n’ont aucune activité (catégorie A), un niveau quasi stable.

Un trimestre plus calme qu’au niveau national

Si la tendance est toujours à la hausse en Haute-Savoie, la courbe progresse moins vite que celle du reste du pays. En France, les catégories A, B et C augmentent de 0,8 % sur le trimestre. En Auvergne-Rhône-Alpes, la hausse est de 0,3 % pour les catégories A, B et C et de 0,2 % pour la catégorie A.

Une hausse sur un an, mais plus modérée

Sur les douze derniers mois, le nombre d’inscrits en catégories A, B et C augmente de 2 % en Haute-Savoie contre 2,4 % pour la France et 1,7 % pour la région. Pour la catégorie A, la hausse est de 1,6 %, contre 2,1 % pour le pays. Les moins de 25 ans sont les plus touchés. Leur nombre augmente de 5,0 % contre 1,5 % pour les 50 ans et plus.

Une comparaison à nuancer

Ces chiffres pourraient être biaisés par la loi pour le plein emploi, qui inscrit automatiquement depuis janvier 2025 les bénéficiaires du RSA et certains jeunes suivis par les missions locales. Le ministère du Travail précise donc que ces évolutions ne reflètent pas des évolutions conjoncturelles. Au niveau national, sans cet effet, la hausse de la catégorie A tombe à 0,3 % sur le trimestre et 0,9 % sur un an. En Haute-Savoie, la nouvelle catégorie F (parcours social) compte 4 377 personnes, soit deux fois plus qu’il y a un an.