Mouvement lycéen : à quoi s'attendre à Lyon pour "l'acte V"

Après deux semaines de mobilisation et plusieurs journées marquées par des tensions aux abords des établissements scolaires, le mouvement lycéen se poursuit ce mardi 13 octobre à Lyon. Une grande manifestation est prévue à 10h au départ de la place Guichard.

Le mouvement lycéen se poursuit à Lyon et dans tout le département du Rhône. Si depuis le 28 septembre, les élèves dénoncent notamment les classes surchargées, le manque de moyens dans les établissements, les absences d'enseignants non remplacés et le fonctionnement de Parcoursup, la mobilisation continue dans les rues.

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Après plusieurs journées de mobilisation émaillées d'incidents, de nouveaux blocages d'établissements scolaires pourraient avoir lieu dès le début de la matinée. Mais le principal rendez-vous de ce mardi est fixé à 10 heures, place Guichard, dans le 3e arrondissement de Lyon. Les manifestants doivent ensuite prendre la direction de Villeurbanne, en empruntant notamment le cours Lafayette, le cours Tolstoï et le cours Émile-Zola.

À l'issue du défilé, une assemblée générale inter-lycées est annoncée à midi au Centre culturel et de la vie associative (CCVA), situé au 234 cours Émile-Zola à Villeurbanne. La mobilisation pourrait également toucher les personnels de l'Éducation nationale, plusieurs syndicats ayant lancé un appel à la grève pour cette journée.

Face aux risques de débordements, la préfecture du Rhône a renouvelé ses restrictions sur la vente de carburant en bidon et certains articles pyrotechniques, de 6 h à 20 h. Des perturbations de circulation sont également à prévoir sur le parcours de la manifestation.