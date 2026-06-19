SFI est une entreprise créée il y a trente ans et exerce dans la conception de site web. @SFI

L'agence stéphanoise de transformation numérique SFI, spécialisée dans la création de sites e-commerce, est rachetée par sept de ses salariés à sa dirigeante historique.

L'agence de transformation numérique SFI, dont le siège est à Saint-Étienne dans la Loire, change de mains. Sept salariés rachètent l'entreprise à Catherine Bocquet, sa dirigeante depuis 1995, qui souhaitait partir à la retraite et transmettre la société. SFI emploie vingt-et-une personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. La finalisation juridique de l'opération est prévue le 16 juillet.

SFI a été créée en 1995 et a d'abord travaillé dans le multimédia, le CD-ROM et la borne interactive, avant de se tourner vers la création de sites internet puis de sites e-commerce. "Très vite, Internet est arrivé, et on s'est mis à faire des sites Internet, puis des sites e-commerce, parce qu'on avait acquis des compétences en bases de données et en réalisation" explique Gérard Fayolle, directeur technique depuis l'origine et nouveau dirigeant, lors de son entretien avec Lyon Capitale. Cartherine Bocquet, dirigeante salariée jusqu'en 2012, avait pris la présidence et la majorité du capital via la holding E-Media Partners, constituée fin 2012. L'entreprise dispose aussi d'une agence à Montpellier qui a été ouverte en 2018 et qui compte environ trois personnes.

La transmission a été préparée de longue date. Fin 2016, Catherine Bocquet a créé un comité de direction (Codir) pour impliquer ses collaborateurs et anticiper son départ en retraite. Réuni toute les deux semaines, le Codir s'est structuré pour représenter toute les fonctions de l'entreprise, et ses membres sont devenus associés au fil de distribution d'actions gratuites.

Gérard Fayolle, qui sera nouveau dirigeant de l'entreprise. @SFI

Gérard Fayolle détient désormais 54% des parts, devant Agnès Gernez (23%), Florent Berquet (7%), Habiba Laaouichi (4%), Patrice Torti (2%), Guillaume Sautron (2%) et Arnaud Raoult (1%). David Barjon, client depuis 2009 et associé depuis 2013, reste au capital à hauteur de 7%. Selon Gérard Fayolle, le montage repose en grande partie sur la trésorerie accumulé par l'entreprise et l'apport des parts des associés, les banques accompagnant l'opération sur le tiers restants.

Les repreneurs veulent préserver l'esprit maison tout en faisant évoluer l'offre. Labellisée Numérique Responsable depuis 2022, SFI a développé l'an dernier un tableau de bord automatisé intégrant l'IA pour ses clients e-commerçants. Un plan stratégie à trois ans doit suivre le rachat.