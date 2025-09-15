Saint Jean met en jeu une raviole en or à 1 834 € pour ses 90 ans

L'entreprise drômoise propose un concours original avec des animations prévues à Lyon le 11 octobre.

Pour ses 90 ans, la Maison Saint Jean lance un jeu concours inédit. Le fabricant de pâtes fraîches met en jeu une raviole en or massif 18 carats, d'une valeur de 1 834 euros, conçue par l'atelier Bel'Argent de Romans-sur-Isère.

Cette "pièce unique au monde" constitue un "clin d'œil précieux" au produit phare de l'entreprise, selon le communiqué. 90 autres participants gagneront des coffrets d'assiettes REVOL (valeur unitaire : 192 euros).

Un jeu inspiré de "Où est Charlie"

Du 1er août au 31 décembre 2025, les consommateurs devront scanner un QR code présent sur les produits participants. Leur mission : "Retrouver la raviole en or dissimulée dans une scène de pique-nique ludique, inspirée par 'Où est Charlie'".

L'entreprise organise également des "animations sensorielles" dans quatre villes, dont Lyon le 11 octobre, pour faire "découvrir l'art de la pâte fraîche à travers les 5 sens".

Créée en 1935 à Romans-sur-Isère par Émile Truchet, inventeur de la première raviolatrice, la Maison Saint Jean emploie aujourd'hui 527 personnes et produit 19 000 tonnes de produits par an sur quatre sites en Auvergne-Rhône-Alpes.