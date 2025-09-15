Drôme
Saint jean fait gagner une raviole en or.

Saint Jean met en jeu une raviole en or à 1 834 € pour ses 90 ans

  • par La rédaction

    • L'entreprise drômoise propose un concours original avec des animations prévues à Lyon le 11 octobre.

    Pour ses 90 ans, la Maison Saint Jean lance un jeu concours inédit. Le fabricant de pâtes fraîches met en jeu une raviole en or massif 18 carats, d'une valeur de 1 834 euros, conçue par l'atelier Bel'Argent de Romans-sur-Isère.

    Cette "pièce unique au monde" constitue un "clin d'œil précieux" au produit phare de l'entreprise, selon le communiqué. 90 autres participants gagneront des coffrets d'assiettes REVOL (valeur unitaire : 192 euros).

    Un jeu inspiré de "Où est Charlie"

    Du 1er août au 31 décembre 2025, les consommateurs devront scanner un QR code présent sur les produits participants. Leur mission : "Retrouver la raviole en or dissimulée dans une scène de pique-nique ludique, inspirée par 'Où est Charlie'".

    L'entreprise organise également des "animations sensorielles" dans quatre villes, dont Lyon le 11 octobre, pour faire "découvrir l'art de la pâte fraîche à travers les 5 sens".

    Créée en 1935 à Romans-sur-Isère par Émile Truchet, inventeur de la première raviolatrice, la Maison Saint Jean emploie aujourd'hui 527 personnes et produit 19 000 tonnes de produits par an sur quatre sites en Auvergne-Rhône-Alpes.

    à lire également
    Drôme : le projet "Climat Picodon" lauréat du plan agriculture climat

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    faits divers
    Un octogénaire percute un arbre en voiture : son pronostic vital est engagé 15:23
    Saint Jean met en jeu une raviole en or à 1 834 € pour ses 90 ans 14:44
    Drôme : le projet "Climat Picodon" lauréat du plan agriculture climat 14:10
    Primark envisage l'ouverture d'un nouveau magasin à Lyon dans les prochaines années 13:29
    Plusieurs grands axes fermés de nuit cette semaine à Lyon et dans la métropole 12:55
    d'heure en heure
    Saison culturelle à la Renaissance : théâtre, cirque, danse… en musique ! 12:12
    gendarme
    Sortie de route mortelle en Isère : un jeune rhodanien de 18 ans retrouvé abandonné par son conducteur 11:25
    TCL lyon metro
    Métropole de Lyon : la délinquance dans les transports reste élevée malgré un recul 10:40
    Accident sur l'A7 : un trentenaire tué, le chauffard revenait de discothèque 09:57
    Lyon : un homme blessé par balles dans le 8e arrondissement 09:35
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : la Part-Dieu devient une galerie d’art le temps d’une expo 08:47
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce lundi 08:17
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune de 19 ans mis en examen et écroué 07:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut