Lundi 17 novembre, le directeur général de la Cave de Tain l'Hermitage a dévoilé son bilan annuel. Jusqu'alors épargnée par la crise viticole, la cave drômoise connaît désormais une baisse de son chiffre d'affaires.

Selon les Echos, le chiffre d'affaires de la structure coopérative fondée en 1933 serait en baisse de 18,8%. Le chiffre d'affaire est ainsi redescendu sous la barre symbolique des 30 millions d'euros pour s’établir à 28,4 millions d'euros. Une baisse causée par plusieurs éléments, dont, la diminution globale de consommation des vins et de celle du pouvoir d'achat.

Sur un plan strictement comptable, la cave affiche néanmoins un résultat financier positif de 74 000 euros indiquent les Echos.