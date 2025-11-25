Actualité
Tain l'Hermitage Drôme
Drôme : la cave de Tain l'Hermitage n'échappe pas à la crise viticole

  • par Loane Carpano

    • Dans un bilan dévoilé le 17 novembre, la cave drômoise de Tain l'Hermitage affiche une baisse de 18,8 % de son chiffre d'affaires.

    Lundi 17 novembre, le directeur général de la Cave de Tain l'Hermitage a dévoilé son bilan annuel. Jusqu'alors épargnée par la crise viticole, la cave drômoise connaît désormais une baisse de son chiffre d'affaires.

    Selon les Echos, le chiffre d'affaires de la structure coopérative fondée en 1933 serait en baisse de 18,8%. Le chiffre d'affaire est ainsi redescendu sous la barre symbolique des 30 millions d'euros pour s’établir à 28,4 millions d'euros. Une baisse causée par plusieurs éléments, dont, la diminution globale de consommation des vins et de celle du pouvoir d'achat.

    Lire aussi : Faibles rendements, manque de personnel... Le secteur viticole en difficulté dans le Rhône

    Sur un plan strictement comptable, la cave affiche néanmoins un résultat financier positif de 74 000 euros indiquent les Echos.

