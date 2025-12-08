Actualité
Péage

Près de Lyon : deux retraités interpellés en possession de 200 kilos de cannabis

  • par Romain Balme

    • Deux hommes de 55 et 61 ans, anciens du banditisme lyonnais, comparaissent ce lundi à Lyon après avoir été arrêtés lors d’un go-fast le 3 décembre dernier.

    Agés de 55 et 61 ans, ils comparaissent ce lundi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Les deux retraités ont été interceptés le 3 décembre dernier aux alentours de 21 h 20 près d'un péage à Tain l'Hermitage (Drôme). Ils étaient à la tête d'un convoi transportant pas moins de 200 kilos de cannabis. Connus des services de police, les deux hommes avaient le profil de "jeunes retraités" du banditisme lyonnais.

    Lire aussi : 200 kg de cannabis saisis après l'interception d'un go fast, quatre Lyonnais interpellés

    Les enquêteurs de l’antenne lyonnaise de l’Office antistupéfiants (Ofast) ont été mis au courant de la tenue d'un go-fast remontant depuis l'Espagne. Les investigations révèlent l’utilisation d’un SUV Peugeot 5008, volé à Saint-Étienne et équipé d’une fausse plaque d’immatriculation. Le lendemain en fin d’après-midi, le véhicule est repéré à Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales. Les enquêteurs identifient également un fourgon Opel Vivaro qui roule devant pour détecter d’éventuels contrôles.

    Déférés le 6 décembre, les deux hommes ont été placés en détention provisoire. A noter que l’office anti stupéfiant a multiplié les saisies de résine de cannabis sur les axes autoroutiers du Sud-Est. L’antenne OFAST de Lyon a notamment détecté fin 2025 un trafic acheminant 500 kg de cannabis depuis l’Espagne jusqu’à Saint-Étienne, ce qui a conduit à des arrestations massives.

